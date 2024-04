Iga Świątek w PS Plus. Sprawdzaj grę z naszą mistrzynią na PS5 i PS4

Jedna z najlepszych światowych tenisistek i gwiazda tego sportu w Polsce, Iga Świątek, jest dostępna jako zawodniczka w grze TopSpin 2K25. Możesz ją sprawdzić bez dodatkowych opłat w jednym z abonamentów PS Plus.

Sony udostępniło wersje próbną gry TopSpin 2K25, zatem posiadacze abonamentu PS Plus Premium mogą pobierać pełną wersję tytułu i bawić się przy niej przez ograniczony czas. Przypominamy, że nasza rodaczka Iga Świątek dostąpiła “zaszczytu”, by znaleźć się na okładce gry w edycji Deluxe. Możemy ją wybrać podczas zabawy i spróbować sięgnąć po puchar.

TopSpin 2K25 otrzymało trial w PS Plus Premium

Jak wspomnieliśmy, choć pobieramy pełną wersję TopSpin 2K25, to mamy do niej dostęp przez ograniczony czas. Od uruchomienia tytułu na PS5 lub PS4, pogramy równe 2 godziny. Czy to dużo, czy mało? Cóż, na pewno wyrobimy sobie własną opinię odnośnie kupna tytułu. Ten jest oceniany w PlayStation Store dosyć przeciętnie i widzimy przy nim średnią na poziomie 3,48/5.

Pobierz trial TopSpin 2K25 – Cross-Gen Edition i graj przez 2h z PS Plus Premium

Gra pozwala nam powalczyć o tytuł Grand Slam na centralnych kortach turniejów Wimbledon, Roland-Garros, US Open i Australian Open. W trybie MyCAREER, gdzie wybieramy zawodowców, zobaczymy 24 sławy, jak Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe czy Andre Agassi. Możemy pobawić się tutaj przeciwko innym graczom, lokalnie bądź sieciowo.

TopSpin 2K25 pozwala również stworzyć własnego zawodnika w trybie MyPLAYER. Zdefiniujemy zatem styl gry oraz wygląd postaci wedle własnego uznania.