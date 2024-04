Gra od Sony z kolejną wersją w PS Plus? 10 kwietnia będzie kluczowym dniem

W sieci pojawiły się ciekawe doniesienia odnośnie znanej i cenionej marki, którą lata temu opracowało wewnętrzne studio Sony. Choć mamy ją w PS Plus i to “dwukrotnie”, być może w ofercie na kwiecień otrzymamy trzecią wersję?

Zaczęło się od pierwszej konsoli PlayStation, na której zadebiutowała kapitalna seria MediEvil. Grę stworzyło własne studio Sony, SCE Studio Cambridge. To właśnie ten deweloper, ale już pod nazwą Guerrilla Cambridge, dostarczył na przenośną konsolkę PS Vita tytuł Killzone Najemnik. Jednak tutaj skupimy się na wspomnianym MediEvil, przygodowej grze akcji w stylu gotyckim, wydanej pierwotnie na PS1 w 1998 roku. Możliwe, że znajdziemy ją w ofercie PS Plus na kwiecień 2024. A co za tym przemawia?

PS Plus na kwiecień 2024. Pogłoski o kolejnym MediEvil w ofercie

Informacje o potencjalnym wejściu do katalogu PS Plus Premium gry MediEvil w wersji z PSX-a, przedstawił serwis truetrophies.

W PS Store odkryto nową partię trofeów MediEvil, co sugeruje, że w niedalekiej przyszłości w PS Plus pojawi się kolejna wersja gry. To nowe platynowe trofeum MediEvil na PS1 zawiera identyczną listę trofeów, jak remake gry na PS4, jednak grafika niezaprzeczalnie pochodzi z oryginału na PS1 (który nie jest obecnie dostępny na PS5 ani PS4). truetrophies

Wspomnieliśmy, że byłoby to kolejne wejście marki MediEvil do PlayStation Plus. Zatem wyjaśniamy, że subskrybenci usługi w wersji Premium mają już dostęp do trzeciej odsłony serii, z podtytułem Resurection, która oryginalnie pojawiła się na konsolce PSP. Natomiast w ramach abonamentu Extra możemy pobierać remake jedynki wydany w 2019 roku.

Jednak starsi gracze z pewnością poczują sentyment do dawnego hitu, zatem z niecierpliwością czekamy do 10 kwietnia, kiedy to Sony ujawni pełną ofertę PS+ Extra i Premium na ten miesiąc. Liczymy na to, że na liście klasyków znajdziemy MediEvil z pierwszego PlayStation. Najprawdopodobniej będzie to emulowany port oryginalnej gry z obsługą trofeów dla subskrybentów PS Plus Premium.

Źródło: truetrophies