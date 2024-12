PS Plus z 16 grami tylko do jutra. Ostatnia chwila na zabawę

17 grudnia dorwiemy się do kolejnych nowości z oferty PS Plus grudzień 2024. Po oddaniu w ręce graczy trzech tytułów z oferty Essential oraz trzech klasyków Premium, teraz otrzymamy 12 gier, z Forspoken oraz Sonic Frontiers na czele. Niestety w tym samym czasie z usługi zniknie 16 produkcji, które utracimy bezpowrotnie, nawet jeśli mamy je dodane do biblioteki i zainstalowane. Zatem to dosłownie ostatnie godziny, by je włączyć, ewentualnie ukończyć i pożegnać się z nimi.

PS Plus grudzień 2024. Gry Extra i Premium dostępne do 17 grudnia

Gry Extra

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins (PS4 | PS5)

Metal: Hellsinger (PS4 | PS5)

Moonscars (PS4 | PS5)

Grime (PS4 | PS5)

Tinykin (PS4 | PS5)

Prodeus (PS4 | PS5)

Mega Man 11 (PS4 | PS5)

Soulstice (PS4 | PS5)

Evil Genius 2: World Domination (PS4 | PS5)

Judgement (PS4 | PS5)

Dead Island Definitive Edition (PS4 | PS5)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4 | PS5)

GigaBash (PS4 | PS5)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4 | PS5)

Gry Premium

Mega Man Legacy Collection (PS4 | PS5)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4 | PS5)

Kolejnymi grami, które powinniście zacząć powoli ogrywać, są tytuły, które mogą odejść z katalogów Extra i Premium w styczniu 2025 roku. Choć to nieoficjalne wieści, możemy stracić naprawdę wielkie hity, w tym Resident Evil 2 Remake. Na liście znajduje się sporo potencjalnych dużych tytułów do usunięcia, zatem warto ją przejrzeć i zabrać się za granie!

Źródła: PS Store, Reddit