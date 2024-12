PS Plus styczeń 2025. Wielkie hity na liście gier, które możemy stracić

Choć jeszcze nie poznaliśmy nowych gier PS Plus Extra i Premium na grudzień, czas popatrzyć w przyszłość i przejrzeć listę gier, które mogą opuścić usługę wraz z aktualizacją Plusa w styczniu 2025 roku. Niestety, jest jeden pewniak, który szykuje się do odejścia.

Zacznijmy od tego, że oferta PS Plus grudzień 2024 dla progów Extra i Premium zostanie oficjalnie przedstawiona na blogu PlayStation dokładnie za tydzień, czyli 11 grudnia. Niedługo po ogłoszeniu w sieci zaczną pojawiać się również oficjalne wieści dotyczące tego, jakie gry wylecą z usługi w styczniu przyszłego roku. Jednak możemy już dzisiaj wskazać gry na PS5 i PS4, które są największymi pewniakami do “odstrzału”. Lista nie jest przesadnie długa, ale niestety bogata w tytuły AAA, za którymi możemy zatęsknić.

PS Plus styczeń 2025 – gry na PS5 i PS4, które mogą opuścić katalogi Extra i Premium

Warto podkreślić, że PlayStation najczęściej zawiera umowy z wydawcami gier na 12 lub 24 miesiące. Oznacza to, że po dodaniu danego tytułu do PS Plus, po roku lub dwóch latach jest on z usługi usuwany. I właśnie przeglądem takich gier się teraz zajmiemy, ponieważ w styczniu stuknie im roczek lub dwa w Plusie. Lista została opublikowana przez jednego z użytkowników forum Reddit.

Autor zestawienia wymienia jako pewniaka do odejścia grę Resident Evil 2 Remake, argumentując to tym, że Capcom zawsze zawiera roczne umowy z PS Plus. Przykładem niech będzie Resident Evil 7, który był dostępny w katalogu Extra właśnie 12 miesięcy. Zatem kto jeszcze nie ograł odświeżonej drugiej części serii RE, niech nadrabia zaległości, póki jest jeszcze na to czas.

Kolejnymi tytułami, które również warto mieć na uwadze, że mogą odejść, są LEGO City: Undercover, Life is Strange oraz Life is Strange: Before the Storm. “Termin przydatności” do użycia w PS Plus może się skończyć też w przypadku Just Cause 4: Reloaded i Just Cause 3. Tak samo jest z Back 4 Blood oraz Dragon Ball FighterZ.

Jak zatem widzicie, potencjalnymi grami do usunięcia w PS Plus styczeń 2024 są naprawdę duże i znane hity. Ale to nie wszystko. Pełna lista poniżej.

Gry dodane do PS Plus w styczniu 2024 roku, czyli mogą odejść po 12 miesiącach

Resident Evil 2 Remake

Hardspace: Shipbreaker

Lego City Undercover

Just Cause 3

Session: Skate Sim

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Vampire: The Masquerade – Swansong

Surviving the Aftermath

Street Fighter 30th Anniversary Edition (Premium)

Legend of Mana (Premium)

Secret of Mana (Premium)

Gry dodane do PS Plus w styczniu 2023 roku, czyli mogą odejść po 24 miesiącach

Back 4 Blood

Dragon Ball FighterZ

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

Just Cause 4: Reloaded

Erica

Źródło: Reddit