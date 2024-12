Rozsiadajcie się wygodnie w fotelach i wbijajcie do PS Store, ponieważ oferta PS Plus grudzień 2024 dla progu Essential właśnie wylądowała.

PlayStation udostępnia dzisiaj nowy pakiet trzech gier na PS5 i PS4, które wchodzą w skład grudniowej oferty PS Plus Essential. Cała trójca posiada naprawdę dobre oceny w PS Store, więc dostajemy kawał porządnej zabawy bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu. Dwa tytuły pobierzemy na last-genie, a trzeci jest przeznaczony jedynie dla PlayStation 5.

PS Plus grudzień 2024 – oferta Essential, lista gier na PS5/PS4

It Takes Two (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Aliens: Dark Descent (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Temtem (PS5)

Udostępnione dzisiaj nowości w PS Plus możemy przypisywać do swojego konta PSN przez najbliższy miesiąc. Należy wyrobić się z tym do 7 stycznia 2025 roku, zatem czasu sporo, lecz lepiej oczywiście nie czekać i od razu się tym zająć.

Największy hit grudniowej oferty to kooperacyjna przygodowa platformówka It Takes Two, która naszym zdaniem jest strzałem w dziesiątkę tuż przed świętami. Stworzono ją do zabawy w dwie osoby, a jak widać po ocenach (4.46/5) wyszło rewelacyjnie. Samemu możemy z kolei zagrać w singleplayer’ową taktyczną grę RPG Aliens: Dark Descent. Ta również ma przyzwoite noty w PS Store (4.34/5), a pozwala nam dowodzić oddziałem żołnierzy walczącym z ksenomorfami.

W ostatnią pozycję pograją jedynie posiadacze PlayStation 5, choć szczerze mówiąc, nie wygląda to jak coś, z czym nie poradziłoby sobie PlayStation 4. Mowa o Temtem, czyli produkcji MMORPG czerpiącej garściami z kultowych Pokemonów.

Źródło: PlayStation Blog