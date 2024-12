PS Plus grudzień 2024. Gry na PS5/PS4, oficjalna oferta Extra i Premium

Mamy to! Na oficjalnym blogu PlayStation przedstawiono właśnie kilkanaście nowych gier, które dołączą do katalogów Extra i Premium w ramach oferty PS Plus grudzień 2024. Szykujcie się na wielkie granie.

Wśród swoich próśb, jeśli chodzi o nowości w PS Plus Extra i Premium na grudzień 2024, gracze wymieniali najczęściej Forspoken, Atomic Heart oraz Suicide Squad. Tym razem częściowo odgadnięto ofertę, a oprócz tego mamy inne warte uwagi tytuły, z kapitalnym Sonic Frontiers. Co jeszcze pobierzemy już za tydzień?

Gry Extra z oferty PS Plus grudzień 2024

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

Gry Premium z oferty PlayStation Plus grudzień 2024

Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5 (już do pobrania)

(już do pobrania) Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5 (już do pobrania)

(już do pobrania) Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5 (już do pobrania)

(już do pobrania) Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

Przedstawione dzisiaj nowości z nadchodzącej oferty będziemy mogli pobierać od przyszłego wtorku, czyli od 17 grudnia. Do tego też czasu mamy okazję pobawić się przy odchodzących tytułach. W tym miesiącu stracimy niestety dostęp do kilkunastu produkcji, w tym do Dead Island Definitive Edition czy Metal: Hellsinger. Pełną listę znajdziecie w tej wiadomości.

Jednak bardziej zaboleć nas może aktualizacja katalogów Extra i Premium w styczniu. Jak wspominaliśmy, wówczas z usługi mogą wylecieć naprawdę grube hity, np. Resident Evil 2 Remake, LEGO City: Undercover, Life is Strange czy też gry z serii Just Cause.

Źródło: PlayStation Blog