60 gier na PS5 i PS4 do 15 zł. Zimowa Wyprzedaż w PS Store z hitami AAA

Wystartowała Zimowa Wyprzedaż 2024 w PS Store, a my wybraliśmy 60 najtańszych gier w promocji, które są warte wydawania kasy. Co więcej, mamy dla Was sposób, by zdobyć dodatkowy rabat. Nasz wybór gier na PS5 i PS4 zawiera sporo tytułów AAA, wśród nich serie Need for Speed, Battlefield, Star Wars, Dragon Age czy Dead Island.

Oto najlepsze promocje z Zimowej Wyprzedaży 2024 w PS Store, ale takie, które nie nadwyrężą Twojego portfela. Wybraliśmy kilkadziesiąt tytułów, których ceny zaczynają się od 2,70 zł. Najdroższa gra to wydatek niecałych 15 zł. Instalując zakupione tytuły możemy sobie poukładać puzzle, które dostaniemy za 45 groszy, jeśli posiadamy abonament PS Plus. Promocje obowiązują do 18 stycznia 2025 roku, zatem jeszcze sporo czasu na zakupowe decyzje.

Choć prezentowane gry są tanie, to mamy wśród nich wiele ogromnych tytułów, które w takiej cenie są praktycznie jak za darmo. Kto by nie skusił się choćby na WRC 7 za 4,45 zł, albo na STAR WARS Battlefront II lub Mass Effect: Andromeda w wypasionej edycji za 14 zł z groszami? Takich niespodzianek mamy o wiele więcej!

Gry w promocji jeszcze tańsze z tanimi doładowaniami PSN

Jak zawsze, warto przed zakupami w sklepie PlayStation doładować swoje konto tanimi kartami PSN. To spora oszczędność. Jeśli chcesz mieć 50 zł w portfelu, możesz kupić doładowanie za 45 zł, a jeśli chcesz zasilić portfel np. kwotą 100 zł, wydasz tylko 85 zł. Takie promocje oferuje sprawdzony i zaufany sklep Instant Gaming, gdzie możemy kupić karty płacąc szybkim przelewem lub przez BLIK.

Przy proponowanych tanich grach z Zimowej Wyprzedaży, spokojnie starczy nam doładowanie 50PLN lub 100PLN. Ale jeśli ktoś chciałby szarpnąć się na droższe tytuły lub abonament PS Plus, niech sięga po droższe warianty kart.

Zimowa Wyprzedaż 2024 w PS Store. 60 gier do 15 zł (część I)

Na początek zobaczmy 20 pierwszych gier, które nie kosztują nawet 9 zł. Ale już wśród nich znajdziemy tytuły AAA, choć prawdziwe ich zagęszczenie czeka Was na drugiej i trzeciej podstronie zestawienia. Tutaj proponujemy sięgnąć po następujące produkcje:

STAR WARS: Squadrons (średnia ocen – 3,96/5)

Już za 8,45 zł możemy polecieć ku gwiazdom i stoczyć epickie walki w tytule STAR WARS: Squadrons. Zasiądziemy za sterami myśliwców zarówno z Nowej Republiki, jak i floty imperialnej – takich jak X-wing czy TIE. Gra przedstawia historię po wydarzeniach z „Powrotu Jedi” i proponuje kampanię singleplayer, która jest rozgrywana naprzemiennie po obu stronach konfliktu. Dodatkowo, jeśli posiadasz zestaw PSVR, możesz przejść całość w wirtualnej rzeczywistości, a to dopiero wzmaga emocje!

White Noise 2 (średnia ocen – 4,23/5)

Fanom mocnych akcji i horrorów polecamy z kolei taniutki i dosyć mało znany tytuł White Noise 2. Możemy w niego zagrać samemu, ale najlepiej zrobić to ze znajomymi, gdyż mamy tutaj asymetryczny tryb online. Zabawa jest naprawdę fajna – wcielamy się w detektywów, którzy z latarkami biegają po niemal zupełnych ciemnościach. Nie dla przyjemności oczywiście, ponieważ naszym zadaniem jest odszukanie tajemniczych taśm, które ujawnią tajemnicę nawiedzonego miejsca. Naszymi śladami podąża przerażający potwór.

Battlefield 1 (średnia ocen – 4,51/5)

A co powiecie na nadrobienie Battlefield 1 za 8,90 zł? To doceniona przez graczy odsłona znanej serii FPS-ów, która tym razem rzuca nas na front obleganego francuskiego miasta, górskich fortów we włoskich Alpach czy na pustyniach Arabii. Mamy tutaj zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i rozbudowane tryby sieciowe, w których na polu walki spotkać się może do 64 graczy jednocześnie.

