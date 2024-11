PS Plus grudzień 2024 z dodatkową grą do sprawdzenia. Duża premiera AAA, “prawie gra roku”

Oprócz gier, które PlayStation zapowiedziało wrzucić do oferty PS Plus Essential na grudzień 2024, w najbliższy wtorek dostaniemy jeszcze jeden tytuł. Choć to pełna wersja naprawdę kapitalnego tytułu akcji, pogramy w niego przez ograniczony czas i tylko z pakietem Premium.

Dopiero co prezentowaliśmy oficjalną ofertę PS Plus grudzień 2024 dla najniższego progu usługi. PlayStation przygotowało jednak więcej atrakcji. Nie chodzi tylko o dodatkowe trzy kultowe klasyki, które również zostaną udostępnione w nadchodzącym miesiącu. Przy okazji ujawniania nowej oferty wspomniano również o kolejnej niespodziance, przeznaczonej dla posiadaczy PS Plus Premium. A my przypominamy, że wszystkie rodzaje abonamentu na 12 miesięcy kupimy w dużej promocji Black Friday 2024. Co ważniejsze dostając nawet dodatkowy rabat w postaci 50 zł.

PS Plus przywita trial Space Marine 2

Jak czytamy na oficjalnym blogu PlayStation, użytkownicy PlayStation Plus Premium mogą cieszyć się wersją próbną ekscytującej przygodowej gry akcji science fiction Warhammer 40K Space Marine 2, która dołączy do usługi 3 grudnia. Ta gra to jest sztos i nawet jak nie przepadacie za wspomnianym uniwersum, polecamy ją sprawdzić w najbliższy wtorek.

Space Marine 2 znajdziecie na naszej liście najlepszych gier 2024 roku, tuż za Silent Hill 2 Remake. Najnowsza odsłona kultowej serii Warhammer zadebiutowała na PC, PS5 i XSX we wrześniu tego roku, pozwalając nam ponownie wcielić się w kapitana Titusa, który eliminuje hordy Tyranidów.

Nie wiadomo jeszcze, jak długi będzie trial Space Marine 2, który zostanie udostępniony 3 grudnia w PS Plus Premium. Liczymy na przynajmniej 2-godzinną wersję próbną. To powinno wystarczyć niezdecydowanym, by przekonali się, czy chcą sięgnąć po pełny tytuł kosztujący obecnie 239,20 zł w PlayStation Store.

Źródło: PlayStation Blog