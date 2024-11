Świetne nowe gry w PS Plus Premium na grudzień

Już we wtorek 10 grudnia do biblioteki gier PS Plus Premium dołączą 3 gry. To absolutne hity, które pojawiły się jeszcze w erze PlayStation 2. Jak zapowiada Sony, gry te dołączą do oferty abonamentu i będziemy mogli ograć je w ramach natywnej wersji na PS4 i PS5 – nie ma mowy o emulacji czy streamingu. W zamian otrzymamy ulepszone wersje korzystające z mocy konsoli.

Poniżej lista tytułów, które ogracie już od 10 grudnia:

Sly 2: Band of Thieves

Sly 3: Honor Among Thieves

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Zobacz też: Kultowe gry z kiosków. W to graliśmy, gdy z kasą było krucho

Obecnie w ramach abonamentu można już zagrać w Sly Cooper (wersja z PS3) i Jak and Daxter: The Precursor Legacy, jako gra emulowana z PS4. Nadchodzące nowości będą jednak uruchamiane natywnie i zostaną dostosowane do PS5. To dobre wieści, bo mowa o genialnych platformówkach z wyrazistymi bohaterami, w które zagrywaliśmy się przed laty.

Abonament kupisz taniej

Jeżeli chcecie nabyć abonament PlayStation Plus w lepszej cenie, to macie ku temu świetną okazję. Wszystko za sprawą doładowań portfela PSN, które pozwolą wam zaoszczędzić:

Źródło: truetrophies.com