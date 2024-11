PS Plus grudzień 2024. Oferta i gry na PS5/PS4 oficjalnie

Karty na stół! Oferta PS Plus Essential na grudzień 2024 została właśnie oficjalnie przedstawiona, więc możemy m.in. stwierdzić, czy wcześniejsze przypuszczenia odnośnie dodania do usługi gorącego Lorelei and the Laser Eyes były trafione. Jak się okazuje, Sony tym razem nie zaserwuje nam świeżutkiej premiery, ale za to otrzymamy m.in. It Takes Two oraz grę z Obcym. Co oprócz tego? Pełny spis poniżej, a my przypominamy o trwającej promocji na abonament PS Plus z okazji Black Friday w PS Store. O dodatkowym rabacie wynoszącym nawet 50 zł możecie przeczytać w tej wiadomości.

PS Plus Essential na grudzień 2024 – lista gier:

It Takes Two (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Aliens: Dark Descent (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Temtem (PS5)

Przedstawione gry będziemy mogli dodawać do swojej biblioteki oraz oczywiście pobierać od przyszłego wtorku, zatem od 3 grudnia. Do tego czasu mamy również możliwość przypisywania do swojego konta gier z listopada. Kto jeszcze tego nie uczynił, niech nie czeka na ostatnią chwilę, ponieważ mijający miesiąc oferuje nam jeszcze:

Ghostwire: Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – PS4/PS5

Death Note Killer Within – PS4/PS5

A ponadto do wspomnianych wyścigów możemy odebrać aż 6 dodatków za darmo, które dadzą nam kolejnych 12 samochodów.

