Gry w PS Plus na grudzień. Kiedy poznamy oferty Essential, Extra i Premium?

Listopad w PS Plus jest pełen atrakcji. A to dostaliśmy np. Mafia II: Definitive Edition w progu Essential, był również premierowy Teardown w planie Extra. Tutaj mamy też do ogrania Dead Island: Riptide Definitive Edition i dodatkowo w Premium piękne klasyki, jak np. Klonoa Phantasy Reverie Series. Słowem, działo się! Nawet odchodzące gry w listopadzie tak nie bolały, ponieważ tym razem z katalogu Extra wyleciały same pomniejsze produkcje. Dodatkowo w najwyższym progu Plusa pojawiło się mnóstwo triali, z Baldur’s Gate 3 na czele. Do tego mamy promocje na abonament z okazji Black Friday. No dobra, a co przyniesie grudzień i co ważniejsze, kiedy to przyniesie?

PS Plus grudzień 2023 – daty ujawnienia ofert Essential, Extra i Premium

Zacznijmy od tego, kiedy Sony ujawni oferty na nowy miesiąc, by później przejść do spekulacji i przecieków na temat grudniowej oferty. Zatem jeśli posiadacie abonament Essential, zapowiedzi nowych gier spodziewajcie się 29 listopada w środę. Ujawniona wówczas oferta będzie dostępna do pobrania od pierwszego wtorku miesiąca, który wypadnie 5 grudnia. Natomiast gry z oferty PlayStation Plus na grudzień 2023 dla progów Extra i Premium poznamy w środę 13 grudnia, by móc je pobierać tydzień później, czyli od 19 grudnia. Wszystkie oferty będą ujawniane we wspomnianych dniach tuż po godzinie 17:30 czasu polskiego. Sony publikuje je m.in. na oficjalnym blogu PlayStation.

Co wiemy o grach z PlayStation Plus na grudzień 2023?

Choć jeszcze listopad, o grudniowej ofercie już trochę pisaliśmy. Z pewnych informacji, publikowaliśmy listę gier, które w grudniu opuszczą katalog PS+ Extra. Niestety, w przyszłym miesiącu odejdzie 11 gier, w tym świetne Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny.

Pozostałe wieści o grudniu w PS Plus nie są potwierdzone, lecz pochodzą z wiarygodnych źródeł. I tak, tutaj przeczytacie o prawdopodobnych klasykach, które niedługo dołączą do planu Premium. Natomiast w tej wiadomości pisaliśmy o ciekawej sytuacji, jaka miała miejsce na oficjalnym niemieckim blogu PlayStation. Być może zdradzono tam jedną z gier, która pojawi się niedługo w PS+ Extra.