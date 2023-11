PS Plus w listopadzie straci 7 gier. Ostatnie dni, by w nie pograć

Jak co miesiąc, tak i w listopadzie katalog PS Plus Extra zostanie uszczuplony o kilka gier. Choć każda strata jest złą wiadomością, to na szczęście tym razem obejdzie się bez usuwania dużych gier AAA. Zatem do odstrzału idzie siedem produkcji niezależnych, z których najbardziej będzie nam szkoda Giana Sisters Twisted Dreams Director’s Cut. Starsi gracze, którzy pamiętają pierwszą grę z serii ogrywaną choćby na C64, powinni ją sprawdzić choćby z sentymentu. A poza tym, to naprawdę udana produkcja ze świetnym gameplay’em i oprawą audio.

Oto lista gier, które odejdą w listopadzie z PS+ Extra

Katalog Extra, który jest dostępny również dla subskrybentów Premium usługi, zostanie uszczuplony 21 listopada o następujące gry: