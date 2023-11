Cena PS Plus niższa niż na promocji Black Friday 2023. Rok nawet za 197 zł

Choć Sony przeceniło właśnie abonament PS Plus z okazji Czarnego Piątku, to jest prosty sposób, by zapłacić jeszcze mniej. A to dodatkowe kilkadziesiąt złotych, które zostają w kieszeni.

Sony odpaliło promocje na PS Plus z okazji Black Friday 2023. Dotyczy ona rocznych planów abonentowych i „oficjalnie” mogą z niej korzystać jedynie osoby, które nie posiadają aktywnej subskrypcji. Lecz jak widać po komentarzach do tego wpisu na Reddit, część graczy mimo posiadania aktywnego PS+, może go przedłużyć w promocyjnej cenie. Zatem po prostu spójrzcie na swoim koncie, czy też widzicie rabat.

Skoro możecie skorzystać z oferty w PS Store na tańszy PS Plus, zanim to zrobicie, chwilę się wstrzymajcie. Bo możecie oszczędzić sporo kasy. Najpierw napiszę Wam, ile wychodzi za Plusa w trwającej promocji, a później zobaczycie, że możliwa jest jeszcze większa ścinka cen w łatwy sposób. W promocji za roczny Essential wychodzi 236 zł, za Extra 390 zł, a za Premium 441 zł. A poniżej sposób, by zapłacić około 197 zł za Essential, 332 za Extra lub 377 zł za Premium.

Ceny PS Plus na Black Friday obniżysz dodatkowo dzięki tanim doładowaniom

Kto chce kupić taniej PS Plus w PS Store, niech najpierw uzupełni środki w portfelu kartami z promocji. Wówczas wyjdzie nam jeszcze taniej. Pewnym problemem może być jednak dostępność kart, ponieważ po prostu sporo osób korzysta z opisywanego sposobu. Poniżej jednak znajdziecie linki do sprawdzonych i najpopularniejszych sklepów, gdzie można kupić jeszcze takie karty lub w razie ich braku, zapasy są często uzupełniane:

Tanie doładowania PSN w Instant Gaming (bez dodatkowych prowizji za płatność)

Tanie doładowania PSN w Eneba

Sklep pobiera dodatkową prowizję w zależności od wybranego sposobu płatności za produkty. Po przejściu na stronę sklepu sprawdź na samym dole sprzedawców i wybierz tego, który oferuje najniższą cenę. Choć ceny są widoczne w euro, przy finalizowaniu transakcji i płatności przez Przelewy24 cena zostanie przeliczona na złotówki. Zobaczysz ją, zanim zrealizujesz zakup:

Tanie doładowania PSN w Gamivo

Sklep pobiera dodatkową prowizję w zależności od wybranego sposobu płatności za produkty. Pamiętaj, by w koszyku odznaczyć „Program Ochrony Użytkownika” i na dole strony wybrać najtańszego sprzedawcę.

Promocja na PS Plus w PlayStation Store trwa do 27 listopada. Tego dnia wyprzedaż Black Friday zakończy się.