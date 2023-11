Pewne źródło ujawniło trzy gry, które prawdopodobnie znajdziemy w katalogu klasyków w ramach oferty PS Plus na grudzień. Są one szykowane dla abonentów Premium.

Zacznę od tego, że tuż przed ogłoszeniem oferty listopadowej, tajwańska agencja ratingowa ujawniła grę Odlot z PSP, która została oceniona na PS5 i PS4. No i Sony dodało ją do katalogu klasyków, więc można już ją pobierać w ramach oferty Premium. Teraz ta sama agencja oceniła kolejne trzy gry z PS1 oraz PSP. Zatem z dużą prawdopodobnością zakładamy, że staną się one częścią oferty PS Plus na grudzień.

Promocja na doładowania PSN

Prawdopodobne klasyki w PlayStation Plus na grudzień 2023

Pierwszą grą ocenioną przez wspomnianą agencję jest Buzz Lightyear Star of Command z konsoli PS1. To tytuł wydany pierwotnie w 2000 roku, który jest oparty na serialu animowanym o tym samym tytule, będącym spin-offem serii Toy Story. Gra stanowiła klasyczną w tamtych latach platformówkę z elementami strzelania i choć nie wyróżniała się niczym szczególnym, to znalazła wielu zwolenników.

PlayStation Plus – przeciek części oferty na grudzień.

Kolejne dwa tytuły należą do serii ekonomicznych strategii Thrillville. Obecne konsole PlayStation mają otrzymać pierwszą i drugą odsłonę z PSP. Gry pochodzą z 2006 oraz 2007 roku i były w tamtych latach dosyć popularne. Choć bardziej doceniali je krytycy niż sami posiadacze konsol.

Przeciek – gry zmierzające do PS Plus Premium

Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

Thrillville Off the Rails (PSP)

Thrillville (PSP)

O tym, czy wspomniane gry rzeczywiście trafią do następnej oferty PS Plus, dowiemy się dopiero 13 grudnia. Wówczas Sony oficjalnie przedstawi szczegóły.