PS Plus od dzisiaj z GOTY 2023 do sprawdzenia. Ale żeby było śmieszniej, jest też największy crap

To wyjątkowa okazja, by pograć w ramach PS Plus Premium w dwie bardzo głośne gry. Jedna może pochwalić się najlepszymi ocenami, a druga… najgorszymi.

Do PlayStation Store przywędrowały kolejne triale dla posiadaczy abonamentu PS Plus Premium. Tym razem mamy bardzo ciekawe połączenie, ponieważ pierwsza wersja próbna dotyczy gry Baldur’s Gate 3, czyli najlepiej ocenianej gry 2023 roku według Metacritic. Natomiat drugim trialem jest niemal najgorzej oceniany tytuł. Pewnie domyślacie się już, że chodzi o niesławnego Golluma. Jak by nie było, można sprawdzić nawet tego crapa, choćby z ciekawości.

Doładowania do PS Store w promocji

Baldur’s Gate 3 i Gollum do sprawdzenia w PS Plus Premium

Dopiero co pisaliśmy o nowych trialach KarmaZoo oraz F1 Manager 2023, a tu już pora wspomnieć o kolejnych. W PS Store wylądowały bowiem wyjątkowe gry (choć każda na swój sposób), które z PS+ Premium przetestujecie bez dodatkowych opłat.

Zdecydowanie godnym polecenia tytułem jest Baldur’s Gate 3, czyli najwyżej oceniona gra z 2023 roku na Metacriticu. Zdaniem jednego z naszych redaktorów, to również najlepsza gra RPG w historii. Więc kto jeszcze nie zasmakował w tej genialnej produkcji, może pobrać pełną wersję z PS Store i posiedzieć przy niej 2 godziny.

Z drugiej strony, dla przeciwwagi, Sony udostępniło w swoim sklepie trial The Lord of the Rings: Gollum. Gra przez pewien czas dzierżyła berło najgorzej ocenianej gry 2023 roku, zanim na podium nie wskoczyła pewna produkcja o UFO. Gollum okazał się tak kiepski, że jego twórcy nie zajmą się tworzeniem żadnej nowej gry, skupiając się jedynie na działalności wydawniczej.

Kto chce sprawdzić obie produkcje, może je pobrać z PlayStation Store: