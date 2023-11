PS Plus w grudniu pozbawi nas niesamowicie dobrych gier

Pisaliśmy już o grach mogących dołączyć do oferty PS Plus na grudzień 2023. Jeden z tytułów zasugerował niemiecki oddział PlayStation, natomiast o trzech klasykach zmierzających do progu Premium dowiedzieliśmy się dzięki pewnej agencji. To teraz przyszła niestety pora na gorsze, choć spodziewane wieści. Te dotyczą pozycji usuwanych z usługi, z którymi pożegnamy się w grudniu. Przeglądajcie zatem poniższą listę, ponieważ na wymienione gry nie pozostało wiele czasu.

PS Plus w grudniu z jedenastoma grami do usunięcia

Lista gier do usunięcia z katalogu Extra została zauważona w PS Store, w zakładce Last Chance To Play. Jak wspomnieliśmy, to 11 tytułów, w tym tak świetne produkcje, jak Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny. Do odstrzału idą również dwie gry z serii Yakuza. Mowa o szóstej i siódmej odsłonie gangsterskiego cyklu. Zniknie też wysoko oceniany horror Friday the 13th i świetny tytuł retro o więziennym życiu The Escapists 2. Wszystkie ze wspomnianych gier cieszą się ogromną popularnością, więc szkoda, że stracimy do nich dostęp w ramach usługi PS+. Oto pełna lista odchodzących tytułów:

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo – A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

Śródziemie: Cień Mordoru

Śródziemie: Cień Wojny

The Escapists 2

Yakuza 6

Yakuza 7

Wszystkie wymienione gry zostaną usunięte z usługi 19 grudnia 2023 roku, o godzinie 11:00 czasu polskiego. Po tym terminie już ich nie uruchomicie, nawet jeśli pobraliście pliki na dysk swojej konsoli.