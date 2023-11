PlayStation przypadkiem ujawniło grę z PS Plus na grudzień 2023?

Podczas ujawniania nowej oferty PS Plus Extra na ten miesiąc, niemiecki oddział PlayStation zrobił dziwną pomyłkę. Podali grę, której nie ma w ofercie. Czyżby przeniesiono ją na grudzień?

To kolejne wieści o potencjalnych grach z oferty PS Plus grudzień 2023. Wcześniej pisaliśmy o tajwańskiej agencji ratingowej, która prawdopodobnie zdradziła trzy klasyki zmierzające do progu Premium. Teraz mamy do czynienia z inną sytuacją i możliwe, że właśnie poznaliśmy jeden z kolejnych tytułów katalogu Extra.

Czy to zwykła pomyłka czy gra z grudniowej oferty PS Plus?

Niemiecki oddział PlayStation, podczas ujawniania listopadowej listy gier dla katalogów Extra i Premium, już na początku wpisu wymienił grę, której nie ma w ofercie. Możemy to zaobserwować na oficjalnym koncie na Facebooku (prtsc poniżej) oraz na oficjalnym blogu PlayStation DACH. W obu miejscach czytamy: Katalog gier PlayStation Plus na listopad: Teardown, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Dragon’s Dogma: Dark Arisen i nie tylko.

Jak zatem widzicie, pojawia się tutaj Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, które nie znajduje się w ofercie na listopad. Dodatkowo, w samej treści wpisu na niemieckim blogu nie wymieniono tej gry nigdzie oprócz nagłówka. A trzeba zaznaczyc, że każdy tytuł szczegółowo opisano. Na Facebooku jeden z czytelników zapytał niemiecki oddział PlayStation: Jeśli przejdziesz do linku, tytuł wpisu na blogu będzie mówił, że w zestawie znajduje się Strangers Paradise FF Origins. Ale w samym poście nic więcej na ten temat nie wspomniano. Czy to błąd? Nikt niestety nie raczył odpowiedzieć.

Gracze z Reddit spekulują, że wspomniany spin-off serii Final Fantasy uwzględniono przypadkowo. Inni są zdania, że ktoś „spierniczył sprawę” i ujawniono grę, która ma znaleźć się w ofercie dopiero za miesiąc lub później. Możliwe nawet, że Stranger of Paradise FF Origin miał dołączyć do PS Plus w listopadzie, lecz formalności się przedłużyły. Gra mogła zostać przesunięta na grudzień. Niemiecki oddział mógł przygotować tytuł wpisu wcześniej i ktoś po prostu nie usunął omawianej gry z nagłówka kiedy okazało się, że jednak nie dostaniemy jej w listopadzie.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – demo i informacje o grze

Stranger of Paradise to RPG akcji będący spin-offem głównej serii Final Fantasy. Gra powstała pod skrzydłami studia Team Ninja i opowiada o wydarzeniach powiązanych z pierwszą częścią słynnego cyklu FF. Tytuł został wydany w 2022 roku i posiada bardzo pozytywne opinie na Steam. Na karcie tytułu w PlayStation Store widzimy oceny na poziomie 4.21/5, zatem całkiem niezłe. Przechodząc na kartę gry i scrollując stronę nieco w dół, będziecie mogli pobrać bezpłatne demo zarówno na PS5, jak i na PlayStation 4.