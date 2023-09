Gracze czują się oszukani przez PlayStation. PS Plus jest droższy, ale usuwa coraz więcej gier

Gracze niemal zgodnie twierdzą, że PS Plus nie jest obecnie opłacalny. Z usługi znika coraz więcej gier, a ceny i tak poszły w górę.

PS Plus niedawno oficjalnie stał się droższy, choć na razie dotyczy to planów rocznych. W niektórych regionach podrożały także plany miesięczne. Gracze więc zastanawiali się, czy Sony znajdzie sposób, aby zrekompensować wyższe ceny. Teraz twierdzą jednak, że nie – po prostu już się nie opłaca kupować subskrypcji.

PS Plus się „nie opłaca”, zdaniem graczy

Oferta na wrzesień niestety nie okazała się na tyle mocna, aby faktycznie ucieszyć subskrybentów. Jakby tego było mało, w październiku z usługi zniknie spora liczba pozycji. Od pewnego czasu można także zauważyć trend, zgodnie z którym z Plusa wychodzą kolejne gry Ubisoftu. Zaniepokojeni gracze postanowili szukać odpowiedzi na taki stan rzeczy na Reddicie. Niestety, nie są zadowoleni z tego, co tam znaleźli.

Podwyżka cen nigdy nie miała na celu ulepszenia usługi, w rzeczywistości ją pogorszyła. Po raz pierwszy nie jestem zainteresowany comiesięcznymi grami, a nowe gry premium / dodatkowe są tak nijakie, że usługa nie jest tego warta nawet w ramach starego planu cenowego. W tym momencie jest bardzo mało prawdopodobne, że odnowię umowę w lutym. – twierdzi jeden z komentujących

Niektórzy w ostrych słowach oceniają to, co robi PlayStation. Inny użytkownik zasugerował masowe odejście z opłacania abonamentu, to Sony będzie dawało w nim mniej g**nianych gier. W komentarzach przeważają jednak negatywne głosy osób zaniepokojonych kondycją usługi.

NIektórzy twierdzą, że podwyżka cen nie podnosi jakości dodawanych gier. Część sugeruje, że Ubisoftowi się to po prostu nie opłaca, a firma najpewniej chce niedługo wystartować z Ubisoft+ na konsolach PlayStation, dlatego ich gry znikają z PS Plus. Ma to sens, bo podobna akcja miała miejsce przed debiutem usługi na Xboksach.