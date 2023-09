PS Plus w jednym regionie podrożał o 600%. Sony wywołało wielki skandal

PS Plus może i wydaje się nieodzowną subskrypcją wśród graczy na konsolach PlayStation, ale nie znaczy to, że każdy chętnie ją wykupuje. Po ostatniej podwyżce cen w sieci zagrzmiało. Szczególnie jednak głosy niezadowolenia słychać w Turcji. To tam bowiem firma zdecydowała się na podwyżkę rocznego wariantu PS Plus Essential aż o około 600% (zgodnie z 9to5software).

PS Plus tak drogie, że gracze nie wytrzymują

Gigantyczny sprzeciw tamtejszych graczy jest w pełni usprawiedliwiony. Do tej pory tureccy posiadacze PS4 czy PS5 mogli cieszyć się Plusem w podstawowej wersji za około 400 lir tureckich. To faktycznie nie była zawrotna kwota, więc podwyżce ciężko się dziwić. Problem w tym, że Sony zdecydowało się podnieść cenę aż do 2 340 lir. W USA podobna podwyżka wynosi około 33%. Dlatego też gracze z Turcji zastanawiają się, czemu mają płacić aż tyle więcej i czemu akurat to ich portfele zostały „uderzone” najmocniej? Co ciekawe, w innych regionach firma zdecydowała się także podnieść ceny także w wariantach miesięcznych.

Sony tymczasem ma się z czego cieszyć, bo rynek rządzi się swoimi prawami. Na tokijskiej giełdzie firma zanotowała wzrost cen akcji o około 3,4%. Okazało się, że to najwyższy wzrost od ponad miesiąca, więc japoński gigant nie powinien narzekać. Tym bardziej że wedle wyliczeń analityka CLSA Sony może osiągnąć dodatkowe 378 mln dolarów zysku operacyjnego rocznie.

Nawet plany na swoistą „rekompensatę” podwyżki cen wydają się dość… kuriozalne i raczej mało satysfakcjonujące.