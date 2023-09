PS Plus w październiku opuści tyle gier, że musiałbyś grać w nie 33 dni bez przerwy

Jeśli chcesz ograć jeszcze jakiś tytuł, który opuści PS Plus w październiku 2023, to zobacz, ile czasu na to potrzebujesz. Oto czasy przejścia odchodzących gier z katalogów Extra i Premium.

Wiemy już, że oferta PS Plus październik dla progów Extra i Premium zostanie uszczuplona o dokładnie 16 gier na PS5 i PS4. Tyle tytułów pojawiło się bowiem w zakładce Last chance to play. Usuwanych gier jest tak dużo, że nawet jeśli znalazłby się gracz, który chciałby przejść wszystko do odstrzału, i tak nie da rady. Oczywiście jest to sytuacja niemożliwa, lecz pokazuje, jak wiele godzin rozgrywki przepadnie wkrótce na zawsze.

Ponad 33 dni! Tyle czasu trzeba na odchodzące gry z PS Plus

Wróćmy jednak na ziemię, ponieważ nikt nie jest w stanie spędzić tylu dni przed konsolą. Jednak na pewno przydatna okaże się poniższa tabela, znaleziona na forum Reddit. Zobaczysz tam czasy przejścia dla poszczególnych gier, które zostaną usunięte z PS Plus w październiku. Dzięki temu można zaplanować, co jeszcze ukończyć i ile czasu sobie zarezerwować. Oczywiście nie traktujcie tych czasów „na sztywno”, ponieważ każdy gra w swoim tempie i wszystko zależy od tego, czy chcemy wykonać tylko misje główne czy również wszystkie poboczne.

Zważywszy na to, że wymienione w tabeli gry zostaną usunięte z PS Plus dopiero 17 października, możemy spokojnie ukończyć choćby taki zestaw jak obie części Far Cry, polskie The Medium, ciekawe The Quary i indyki Inside oraz Limbo. Gorzej będzie, jeśli ktoś zamierza dopiero rozpocząć odchodzące tytuły z serii Yakuza, Naruto czy The Crew…