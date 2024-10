Assassin’s Creed Shadows nominowany do najbardziej oczekiwanej gry 2025 roku

Ghost of Yotei? GTA VI? Kingdom Come Deliverance II? Nie, statuetkę najbardziej oczekiwanej gry może zgarnąć… Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu!

Tylko pytanie – najbardziej oczekiwana pod pozytywnym czy raczej negatywnym kątem? Przecież sprzeciw graczy jest tak duży, że to jedna z najbardziej krytykowanych gier jeszcze przed debiutem. Ciężko więc stwierdzić, czy faktycznie na grę wszyscy aż tak czekają, że mogłaby zgarnąć statuetkę w tej kategorii.

Assassin’s Creed Shadows w topce na 2025 rok?

A tak przecież może się stać, bo Assassin’s Creed Shadows dostało właśnie nominację w kategorii najbardziej oczekiwanej gry 2025 roku na gali Golden Joystick Awards 2024. Warto jednak zaznaczyć, że nominowano aż 20 tytułów, spośród których największe szanse ma oczywiście Grand Theft Auto VI. Są też inne produkcje, na które fani czekają od dawna, jak choćby Ghost of Yotei, Death Stranding 2 czy Mafia: The Old Country. Mimo wszystko zabrakło kilku produkcji, jak choćby niedawno zaprezentowanego Wuchang: Fallen Feathers.

Niemniej nominacja może dziwić – szczególnie na pierwszy rzut oka. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że na liście znajdziemy mnóstwo gier, w tym wspomniane GTA VI… chyba nie ma powodów, aby sądzić, że cokolwiek innego zgarnie statuetkę. Dla wielu graczy w sieci to jednak kolejny powód do wyśmiewania Ubisoftu. Firma ostatnio ma naprawdę ciężko, a negatywny odzew wobec nowej odsłony AC zdecydowanie nie pomaga.

Niedawno Assassin’s Creed Shadows zostało przesunięte na luty 2025 roku, w celu upewnienia się, że gra zadebiutuje w należytym stanie. Warto zaznaczyć, że to i tak przeładowany premierami miesiąc.

Źródło: tech4gamers