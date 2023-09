Nowe polskie ceny PS Plus oficjalnie. Podwyżki weszły w życie, zapłacimy nawet ponad 600 zł

PS Plus jest już droższy. Od wczoraj funkcjonują nowe ceny na roczny abonament także w Polsce. Znamy oficjalne nowe stawki w złotówkach.

Od wczoraj jest już drożej. Sony się cieszy, niektórzy gracze wyrywają sobie jednak włosy z głowy. Podwyżki weszły w życie już w każdym regionie, ale w niektórych jest wybitnie drożej, niż powinno być. Na przykład w Turcji mówimy o wzroście cen nawet o ponad 600%. Z kolei w innych obszarach podwyżki dotknęły też abonamenty na miesiąc i trzy miesiące, choć Sony zapewniało, że chodzi wyłącznie o wersję roczną.

W każdym razie teraz także i w Polsce trzeba zapłacić więcej za subskrypcję PlayStation Plus. Wchodząc na oficjalną stronę usługi, naszym oczom ukażą się nowe ceny. Te są znacznie wyższe niż wcześniej, przez co na rok abonamentu w najdroższej wersji trzeba się naprawdę wykosztować. Mówimy przecież o ofercie nawet za 630 zł! To naprawdę spora kwota, a wcześniej musieliśmy zabulić „tylko” 480 zł. Duża różnica. Nic dziwnego, że niektórzy decydują się masowo odejść z usługi.

Nowe ceny PS Plus w Polsce od 6 września 2023:

PS Plus Essential na 12 miesięcy – 295 zł (wcześniej 240 zł)

PS Plus Extra na 12 miesięcy – 520 zł (wcześniej 400 zł)

PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy – 630 zł (wcześniej 480 zł)

Jak widać – portfele Polaków raczej to odczują. Różnice są zauważalne gołym okiem, co nie powinno dziwić, skoro za najdroższą wersję abonamentu trzeba zapłacić o 150 zł więcej. Na razie Sony nie mówiło nic o podnoszeniu cen za miesiąc lub kwartał. Obawiam się jednak, że to tylko kwestia czasu.