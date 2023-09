Polskie gry od dzisiaj w PS Plus! Znajdziesz je wśród 20 nowości

Dzisiaj Sony udostępnia ofertę PS Plus wrzesień 2023, z której skorzystają abonenci wyższych progów usługi. Gracze z Polski mogą się cieszyć szczególnie, ponieważ na liście dwie rodzime produkcje i to naprawdę dobre. Żeby pograć, musisz zadbać o aktywny abonament Extra lub Premium. Możesz go przedłużyć lup kupić w promocji, korzystając z tanich doładowań portfela w PS Store:

20 nowych gier na PS5 i PS4. Dostępne w PS Plus od 19 września 2023

Poniżej znajdziecie pełną listę dodawanych do usługi gier. Polskie smakołyki są dwa. Pierwszy to Sniper Ghost Warrior Contracts 2 od studia CI Games. To pierwszoosobowa strzelanka, w której wcielamy się w zawodowego snajpera. W PS+ otrzymamy wersję wyposażoną w dodatek Bankiet u Rzeźnika, oferujący dodatkowe zlecenia i cele do zlikwidowania.

Natomiast drugą grą z Polski jest This War of Mine: Final Cut. Niestety ten tytuł pobierzemy jedynie na PS5. Oferowana wersja zawiera wszystkie aktualizacje i darmowe dodatki. Jest też nowy scenariusz i kilka innych usprawnień.

Nowe gry w PS Plus Extra

Star Ocean The Divine Force – PS4 : 37.995 GB – PS5 : 63.822 GB

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – PS4 : 17.436 GB – PS5 : 14.931 GB

Unpacking – PS4 : 771 MB – PS5 : 495 MB

Planet Coaster: Console Edition – PS4 : 18.471 GB – PS5 : 12.088 GB

Cloudpunk – PS4 : 10.007 GB – PS5 : 4.044 GB

Call of the Sea – PS4 : 11.258 GB – PS5 : 4.742 GB

Tails Noir – PS4 : ~3.100 GB – PS5 : 2.178 GB

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls – PS4 : ~2.400 GB – PS5 : ~2.300 GB

This War of Mine: Final Cut – PS5 : 2.645 GB

NieR Replicant ver.1.22474487139… – PS4 : 27.016 GB

13 Sentinels: Aegis Rim – PS4 : 4.905 GB

Sid Meier’s Civilization VI – PS4 : 11.268 GB

Odin Sphere Leifthrasir – PS4 : 4.601 GB

Contra: Rogue Corps – PS4 : ~11.600 GB

West of Dead – PS4 : 1.204 GB

Star Ocean: Integrity and Faithlessness – PS4 : ~27.600 GB

Nowe gry w PS Plus Premium (dostępne również dla subskrybentów Extra)