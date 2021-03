10 next-genowych gier, które podbiją nadchodzące lata

Czy uda się się zrobić Bioshocka bez Kena Levina? Chcę w to wierzyć! 3 pierwsze odsłony to majstersztyk w dziedzinie fabuły i zwrotów akcji. No i te światy z genialnie opracowaną otoczką… Mam wrażenie, że takich gier dzisiaj już się nie robi.

Dlatego zastanawiam się, co tym razem zaproponują deweloperzy, aby nie kalkować z poprzednich pomysłów i utrzymać poziom. Pod wodę raczej się już nie udamy, tak samo miasto w chmurach to spalony temat. Więc strzelam, że akcja rozegra się teraz w stacji kosmicznej albo pod ziemią w schronie atomowym. Choć to może być wszędzie, byle mieli dobry materiał na historię typu „mindfuck”.