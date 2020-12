Fable 4 – za historię gry odpowiadać będzie scenarzystka Control

Fable 4 zyskało naprawdę uzdolnioną scenarzystkę. Anna Megill pracowała wcześniej nad Control, a teraz zajmie się historią w reboocie znanej serii RPG.

Seria Fable to ponadczasowy klasyk, który do dziś jest ogrywany przez tysiące graczy na całym świecie. Piękny, baśniowy świat, ogrom wyborów i przyzwoita rozgrywka uczyniły Bajkę jednym z ciekawszych erpegów ostatnich dwóch dekad.

Po latach ciszy, seria wreszcie powróci w formie rebootu. Fable 4 tworzą osoby odpowiedzialne za pierwsze odsłony, więc najwięksi fani serii mogą spać spokojnie. Co więcej, zespół Playground Games wzbogacił się o bardzo utalentowany nabytek.

Anna Megill to scenarzystka, która pracuje nad grami wideo od 16 lat. Współtworzyła ona takie hity jak The Division i Control, a teraz zajmie się tworzeniem historii nowego Fable. Oto, co Megill uważa o rzeczonej serii RPG.

Fable zajmuje w moim sercu specjalne miejsce. Ukazało się w tym samym roku, w którym rozpoczęłam pracę w branży i to pierwsza produkcja, w którą grałam patrząc z perspektywy dewelopera. Uwielbiałam rozumieć, w jaki sposób i dlaczego dokonywałam poszczególnych wyborów dotyczących mojej historii i obserwować wpływ, jaki wywierałam na otaczających mnie postaciach pobocznych. – komentuje Anna Megill na Twitterze

Megill jest bardzo utalentowaną scenarzystką, co udowodniła już parokrotnie. Fable od zawsze stało mocną historią i oby „czwórka” kontynuowała tradycję.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.