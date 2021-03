Elden Ring z nowymi szczegółami. To może być najlepsza gra From Software

W sieci pojawiły się nowe informacje o Elden Ring. Chiński insider podzielił się ciekawymi szczegółami odnośnie fabuły i rozgrywki.

Niedawno w sieci zaroiło się od informacji na temat nowej gry From Software. Plotki mówią, że studio ma problem z wyrobieniem się na wcześniej założony termin i premiera gry jest zagrożona.

Z ogólnego poruszenia w sieci skorzystali insiderzy. Na forach pojawił się bardzo interesujący przeciek.

Insider rozjaśnił graczom szczegóły trailera Elden Ring

Na Reddicie pojawiło się podsumowanie informacji od wspomnianego insidera. Użytkownik GeoWell zebrał wszystkie ciekawostki i przetłumaczył je na język angielski.

Niedawno ujawniony zwiastun gry kryje wiele smaczków. Warto jednak zacząć od tego, że to dość stary materiał. Insider twierdzi, że trailer pochodzi z 2020 lub nawet 2019 roku. Elden Ring rzekomo wygląda teraz zgoła inaczej.

Dodatkowo materiał jest przeznaczony do wewnętrznego użytku. Najpewniej trafił on do inwestorów i gracze ujrzą coś nieco innego. Ta informacja to odpowiedź na głosy użytkowników, którzy narzekali na kiepski wygląd zwiastuna.

Zwrócono też uwagę na narratora, który pojawia się w trailerze. Jest on rzekomo postacią poboczną i znajduje się w samej grze. Zapewne odegra w niej bardziej istotną rolę.

Konkrety na temat świata i fabuły Elden Ring

Nowy twór From Software nie będzie stronił od licznych nawiązań religijnych i kulturowych. W grze znajdziemy całą masę smaczków z całego świata.

W świecie gry umiejscowiono wielkie drzewo, które nawiązuje do Yggdrasil z mitologii nordyckiej. Nie wiadomo czy będzie ono pełnić jakąkolwiek rolę w samej rozgrywce, ale insider zaznacza, że nie ma nic wspólnego z przenoszeniem się między światami.

Co więcej, znajdziemy też liczne nawiązania do mitologii celtyckiej. W tym przypadku mowa o gigancie pchającym wielki wóz. Odnosi się on do Zielonego Człowieka z rzeczonej mitologii. Podobnych nawiązań mamy znaleźć w grze znacznie więcej.

Przy okazji ujawniono kilak smaczków o świecie przedstawionym. W Elden Ring przemierzymy kilka królestw. To rozległe i bardzo różnorodne krainy. Za przykład posłużył teren z wielkim zamkiem z początku zwiastuna oraz mroźny świat z końcówki, który jest zupełnie innym regionem.

Na koniec insider potwierdził, że design lokacji i bossów z trailera nie ulegnie już zmianie. From Software projektuje lokacje i przeciwników jako pierwsze, a na koniec zostawia postacie poboczne i samego gracza. Warto jednak pamiętać, że umiejscowienie bossów może ulec zmianie.

Nowych informacji nie brakuje, a to dopiero początek. Wciąż czekamy na wieści bezpośrednio od From Software, a te nadejdą bardzo niedługo. Premiera gry z pewnością nie jest specjalnie odległa.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.