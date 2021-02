Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 z ogromnymi problemami. Gra przejdzie w inne ręce

Mamy bardzo złe wieści dla osób czekających na stale opóźniane Vampire the Masquerade: Bloodlines 2. Gra znów ma spore problemy, a wydawca zmienia deweloperów.

Ilekroć siadam do tekstu związanego z Bloodlines 2 zastanawiam się, czy nad tym tytułem nie ciąży jakaś klątwa. Ilość problemów przed premierą poraża.

Od projektu odeszło kilku ważnych twórców, a dodatkowo premiera jest ciągle opóźniana. Nie zwiastuje to nic dobrego, a nowe wieści o grze nie napawają optymizmem.

Wydawca gry – Paradox Interactive – podał bardzo złą wiadomość. Współpraca z Hardsuit Labs najwyraźniej nie układała się zgodnie z planem. Studio zostaje odsunięte od prac nad grą, a dodatkowo wstrzymano przyjmowanie zamówień przedpremierowych.

Premiera gry została tym samym przesunięta na bliżej nieokreślony termin. Produkcja z całą pewnością nie zadebiutuje w tym roku.

Podjęliśmy trudną decyzję o tym, że Hardsuit Labs nie będzie już kierować rozwojem Bloodlines 2 – co oznacza również, że nie wydamy (gry – przyp. red. ) w 2021 roku, jak wcześniej planowaliśmy. Ponieważ w tej chwili nie możemy podać nowej daty premiery, zdecydowaliśmy się również tymczasowo zaprzestać przyjmowania zamówień w przedsprzedaży.

Ta gra jest dla nas bardzo ważna i od samego początku była ambitnym projektem. Aby zrealizować nasze cele, doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest zmiana, a co za tym idzie, potrzeba więcej czasu na rozwój.

– czytamy na stronie gry