Po wielu miesiącach, twórcy Dying Light 2 przerywają milczenie

Techland poinformował, że na graczy będzie czekać pokaz Dying Light 2. Co z premierą i wersjami na obecną i poprzednią generację konsol?

Producent Dying Light 2 poinformował na Twitterze, że już 17 marca będzie miał miejsce pokaz wymienionej gry. Zatytułowany został jako „Dev Update”, więc pewnie możemy się spodziewać trochę nowych technicznych szczegółów. Czy dowiemy się w końcu, jaka będzie dokładna data premiery gry? Na to liczymy, chociaż Techland zapewne wyciągnął wnioski po sytuacji z CD Projektem i teraz będzie ostrożny w obietnicach związanych z datą wydania.

Sam wpis na Twitterze to na pewno dobra wiadomość, bowiem od wielu miesięcy producent milczał na temat Dying Light 2. Przypomnijmy, że gra miała się ukazać w zeszłym roku. Premierę przesunięto między innymi z powodu pandemii koronawirusa. Twórcy nie byli w stanie dokończyć gry w wyznaczonym wcześniej terminie na wiosnę 2020 roku.

Czy Dying Light 2 przerośnie Techland?

Sam projekt jest bardzo ambitny, więc nie dziwi nas to, że producent chce dopracować grę w najdrobniejszych szczegółach. Obecnie wiadomo, że gra powstaje na PC, PS4 i Xbox One. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo posiadacze sprzętów poprzedniej generacji, będą mogli zapoznać się z DL2. Z drugiej, czy nie będziemy mieli podobnej sytuacji jak z Cyberpunkiem? Tego dowiemy się zapewne dopiero po premierze. A może Techland będzie chciał ogłosić 17 marca, że przerzuca swoje moce produkcyjne już tylko na nową generację? To by było bardzo zaskakujące posunięcie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zaawansowany jest to projekt.

Techland w przypadku DL 2 stawia na jeszcze większy niż w poprzedniej części świat. Ten ma być nie tylko bogatszy w szczegóły pod względem graficznym, ale też zmieniać się w zależności od naszych poczynań. W zależności od tego, po której ze stron konfliktu opowie się gracz, tak jego działania dla danej grupy wpłyną na wygląd mapy. Więcej na temat tego naprawdę interesującego rozwiązania, możecie zobaczyć w poniższym materiale wideo.

