Premiery gier obecnego tygodnia. 5 potężnych gier dla fanów melanżu, horroru i przygodówek

Różnorodność to właściwe słowo klucz dla nadchodzących atrakcji. Oto najlepsze premiery gier na sierpień 2021, które zawładną naszą uwagą.

W sierpniu to, co najlepsze jeszcze przed nami. Nie wszystkie gry zmieściły się w zestawieniu miesiąca, toteż dla części z Was będą ciekawe niespodzianki. I nie mam na myśli „bezimiennych” indyków. Zobaczymy powrót wielkich marek – jedna z nich miała przerwę aż na 15 lat. Pojawi się okazja do sprawdzenia tolerancji na strach i jumpscare’y, także i umiejętności taktycznych czy zarządzania amunicją.

Najlepsze premiery gier sierpień 2021 – przegląd tygodnia

Aliens: Fireteam Elite

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 24 sierpnia

Producent: Cold Iron Studios

Wydawca: Focus Home Interactive

Po bardzo dobrym Obcym: Izolacji dość długo musieliśmy czekać na kolejną produkcję z ksenomorfami w tle. I o to nadchodzi Aliens: Fireteam Elite, czyli kooperacyjna gra akcji z widokiem TPP. Horroru i strachu w zbyt dużych dawkach raczej tu nie uświadczymy, bowiem rozgrywka nakierowana jest na walkę z hordami przeciwników. Na lokacjach wypełnionych kwasem i różnymi gatunkami Obcych możemy grać solo (z 2 androidami do pomocy) lub w 3-osobowym zespole ze znajomymi.

King’s Bounty II

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 24 sierpnia

Producent: 1C Entertainment

Wydawca: Prime Matter

Kto tęsknił za turowymi potyczkami i baśniowym klimatem? Kiedy seria Heores próżnuje, tedy to fani gatunku mogą zainteresować się King’s Bounty II. Co szczególnie odróżnia ją od poprzednich części, to nowy sposób przemierzenia świata. Już nie będzie rzutu izometrycznego, klikania myszką kierunku, w którym udać ma się nasz bohater. Tym razem projekt gry uwzględnił widok zza pleców postaci. Natomiast walka już w tradycyjnym modelu, acz z kilkoma modyfikacjami: więcej rozkazów dla jednostek i większy wpływ topografii terenu na przebieg starć na planszy.

Psychonauts 2

Platformy: PC, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 25 sierpnia

Producent: Double Fine Productions, Inc.

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft

Czy kontynuacja Psychonauts odniesie podobny sukces jak pierwowzór, a może większy? Po zaprezentowanych trailerach jestem przekonany, że będzie równie zakręcona w kontekście fabuły, przedziwnych projektów przeciwników i lokacji. Nie zabraknie segmentów gry z etapami zręcznościowymi jak również sekwencji wymagających zastanowienia się nad rozwiązaniem do zagadki. Wspomnianym abstrakcjom ma towarzyszyć specyficzny humor i wysoki poziom surrealizmu.

Bum Simulator

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 26 sierpnia (wczesny dostęp)

Producent: Ragged Games

Wydawca: PlayWay

Każdy z nas marzył o zostaniu milionerem, prawda? A gdyby tak pójść w drugą stronę, sprawdzić jak wygląda życie człowieka, który „wygrał” z systemem i stał się zawodowym menelem… Twórcy Bum Simulator na zachętę proponują otwarty świat i mnóstwo aktywności. Możemy pić na umór, budować wille z kartonów, zaczepiać przechodniów, żebrać, tresować gołębie, a nawet zdobyć specjalizację z warzenia mocnych trunków. Jeśli uliczny styl życia z czasem nam się znudzi, będziemy mogli wyrwać się ze szponów biedy i znaleźć zatrudnienie.

Tormented Souls

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 27 sierpnia

Producent: Dual Effect / Abstract Digital Works

Wydawca: pQube

Klasyczne horrory jeszcze nie tak całkiem wyginęły. Pierwiastek strachu po Resident Evil i Silent Hill przejmie dobrze zapowiadający się Tormented Souls. Sporo zapożycza od popularnych serii, m.in. mroczną stylistykę lokacji, dynamiczną pracę kamery, poruszanie się w obrębie dwóch rzeczywistości czy format zagadek powiązanych z odszukiwaniem przedmiotów. Emocji dostarczy również walka z różnymi szkaradami w mało oświetlonych pomieszczeniach. Szykujcie się na gęsią skórkę…