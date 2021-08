Premiery gier obecnego tygodnia. Hit na PS5, zapętlona przygodówka i następca Civilization

Zacznijcie ćwiczyć palce i nadgarstki. Czeka nas sporo klikania w nadchodzące premiery gier na sierpień 2021.

Nigdy nie wiadomo co przyniesie nowy tydzień, ale w przypadku gier doskonale już wiemy, w jakie gry grać będziemy. Trochę dobroci spłynie na każdą platformę, choć najciekawiej chyba na Steam i PS5. To tyle słowem wstępu, więc przejdźmy teraz do konkretnych tytułów, które w sierpniu zapowiadają się najlepiej.

Najlepsze premiery gier sierpień 2021 – przegląd tygodnia

Humankind

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 17 sierpnia

Producent: Amplitude Studios

Wydawca: SEGA

Setki godzin przegrane w serii Civilization na coś się przydadzą. Otóż umiejętności zarządzania finansami oraz wojskiem sprawdzimy w nowej strategii turowej 4X. Humankind opiera się niemal na tych samych schematach co Civka – na przestrzeni wieków rozwijamy swoje małe „państewko”, aż do ostatniej tury. W trakcie gry stoczymy wiele walk, tyle samo podpiszemy aktów dyplomatycznych, czy też podejmiemy decyzji ważących losy gospodarki i kształtu mapy świata.

Mortal Shell: The Virtuous Cycle

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 18 sierpnia

Producent: Cold Symmetry

Wydawca: PlayStack

Można było przewidzieć, że Mortal Shell przyjmie się bardzo dobrze wśród fanatyków soulslike. Tak dobrze, że twórcy postanowili przygotować sporych rozmiarów rozszerzenie. A co znajdziemy w środku? Nowy tryb gry wzorowany na rogalikach, gdzie świat przeobraża się wraz z położeniem przeciwników – więc pamięciówka nie wchodzi w grę. Na domiar dobrego otrzymamy niedostępną wcześniej powłokę Haderna, a także nową broń Axatanę, która za jednym kliknięciem transformuje się w kilka katan lub topór.

12 Minutes

Platformy: PC, XONE, XSX

Data premiery: 19 sierpnia

Producent: Luis Antonio

Wydawca: Annapurna Interactive

Kilka pomieszczeń, dwoje postaci i jeden dramat – brzmi to jak zapowiedź sztuki rozgrywanej na teatralnych deskach, acz nią nie jest. 12 Minutes reprezentuje gatunek gier przygodowych z dużym akcentem na fabułę, którą żonglujemy w ramach zapętlonego dnia. Wspomniane akrobacje w historii dotyczą podejmowanych działań naszego bohatera, co wpływa na przebieg zdarzeń. Aby zobaczyć szczęśliwe zakończenie będzie trzeba przetestować, gdzie i kiedy się schować czy w jakim momencie wyciągnąć nóż…

Madden NFL 22

Platformy: PC, PS4, PS5, XSX, XONE

Data premiery: 20 sierpnia

Producent: EA Sports

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Zanim FIFA 22 i NBA 2K22 na dobre zadomowią się na serwerach EA, wpierw z ich warsztatu wyjedzie coś dla fanów amerykańskiego futbolu. Tegoroczny Madden nie zmieni podwalin wirtualnej rozgrywki, lecz kilka nowości jest gwarantowane. Mowa o bardziej szczegółowym zarządzaniu personelem i systemie rozwoju drzewka umiejętności. Lekką modyfikację zaliczy również tryb Face of the Franchise. Podczas kariery będziemy mogli grac na pozycji rozgrywającego, skrzydłowego, biegacza lub wspomagającego.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Platformy: PS4, PS5

Data premiery: 20 sierpnia

Producent: Sucker Punch Productions

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

W Ghost of Tsushima wreszcie zagramy na PS5 po bożemu. Adaptacyjne triggery i zawansowany poziom wibracji otrzymają właściwą obsługę. Spodziewam się, że w trakcie jazdy konno będzie nami trzęsło, a podczas naciągania cięciwy łuku poczujemy przyjemny opór. Zauważymy też drobne ulepszenia w grafice, lipsync w wersji japońskiej. A na deser nową minikampanię z wyspą Iki. Uwzględnia dodatkowe misje, przeciwników i piękne krajobrazy.