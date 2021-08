Premiery gier wrzesień 2021. 10 zjawiskowych gier z dedykacją na next-geny

W tym miesiącu dobrze jest z nowościami na PS5, Xbox Series i PC. A jeśli nie wierzycie, to zerknijcie na premiery gier wrzesień 2021.

Wszędzie w mediach straszą czwarta falą, to i ja Was postraszę, ale dla odmiany, czymś bardzo pozytywnym. Łapcie za kalendarz i pisak, a później zacznijcie kreślić słowo „alert” przy niektórych dniach, gdyż nadchodzą premiery gier na wrzesień 2021! Nowe gierki będą ucztą dla oczu i uszu. Będzie next-genowo i rozrywkowo. Chcecie znać szczegóły? Do wyboru krótki materiał wideo lub przygoda z czytaniem…

Najlepsze premiery gier wrzesień 2021

WRC 10

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 2 września

Producent: Kylotonn / KT Racing

Wydawca: Nacon / Bigben Interactive

Nie ma zbyt długiej listy z hardcorowymi wyścigami dla graczy, toteż wielu wjedzie w WRC 10 tak ostro jak dzik w szyszki. Od strony graficznej zostaje daleko w tyle za zapowiedzianą Forza Horizon 5, ale ma inne zalety ważne dla fanów motoryzacji, czyli realistyczny gameplay i udźwiękowenie. A trzeba wspomnieć również o takim małym bonusiku od twórców, którzy postanowili na 20-lecie serii dodać do menu tryb historyczny. Pozwala on wziąć udział w najważniejszych wydarzeniach w historii WRC.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 7 września (wczesny dostęp)

Producent: Sharkmob

Wydawca: Sharkmob

Jak to często mówi się wśród graczy, darowanym grom nie powinno zaglądać się w pudełka… I w tym przypadku tym bardziej nie powinniśmy, bowiem Bloodhunt ani nie wygląda źle, ani nie wieje od niego nudą. Mamy tu do czynienia z sieciową grą Battle Royale, w której możemy wejść w buty krwiopijcy. Do dyspozycji mnóstwo klanów, archetypów i związanych z nimi wampirzych umiejętności. Grać można zarówno w zespole jak i indywidualnie, acz bez względu na wybór trzeba pamiętać o jednej rzeczy, by utrzymać Maskaradę.

Life is Strange: True Colors

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 10 września

Producent: Deck Nine / Idol Ninds

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Przed fanami przygodówek kolejna część gry przygodowej Life is Strange. Nie jest to kontynuacja żadnej z wcześniejszych historii, acz tematyka będzie bardzo podobna. Znowu zostaniemy wrzuceni w sam środek ludzkich dramatów i do dyspozycji otrzymamy nadprzyrodzoną umiejętność. Tym razem mamy pomóc głównej bohaterce zbadać zagadkową śmierć jej brata, korzystając z mocy odczytywania uczuć. Tak jak w poprzednich odsłonach, dużą rolę odegra nieliniowa fabuła, którą ukształtujemy własnymi decyzjami.

NBA 2K22

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 10 września

Producent: Visual Concepts

Wydawca: 2K Sports

Najnowsze wydanie NBA niesie za sobą dobre i złe informacje. Z jednej strony czeka nas graficzna ewolucja, usprawniony system sterowania, poszerzone kombinacje ruchu, płynniejsze animacje, powrót lubianych trybów gry. Natomiast rewelacje te spotkają się z falą hejtu, gdyż ponownie dojdzie do segregacji graczy – najlepsze atrakcje dostępne będą tylko na PS5 i Xbox Series. Mam tylko nadzieję, że wersja old-gen nie zostanie okrojona z przyjemności gry w koszykówkę.

Deathloop

Platformy: PC, PS5

Data premiery: 14 września

Producent: Arkane Studios

Wydawca: Bethesda Softworks

Jeśli nie rozgrzała Was zapowiedź NBA to zrobi to Deathloop. W wielkim skrócie to strzelanka i skradanka w jednym o dużej swobodzie rozgrywki. Wcielamy się tu w zabójcę, który przeżywa swój najgorszy dzień w życiu. A co by dorzucić do pieca, ten dzień odtwarzamy po każdej swojej śmierci jakby zamknęli nas w pętli czasu. Co tu może się nie udać? Zważywszy na to, że za grę odpowiadają ojcowie Dishonored i Prey z 2017 roku, raczej powinniśmy szykować się na hit a nie kit.

Gamedec

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 16 września

Producent: Anshar Studios

Wydawca: Anshar Studios

We wrześniu o uwagę graczy powalczą także Polacy. Ich nadchodzące dzieło Gamedec to izometryczne RPG, którego podstawą fabularną są książki Marcina Przybyłka. Więc jak można się domyślać, to scenariusz stanowi główną zaletę gry. A o czym będzie? Otóż poznamy od kuchni zawód detektywa ds. przestępstw, ale popełnianych w świecie wirtualnym. Pracując na zleceniach odwiedzimy najróżniejsze scenerie z gier, gdzie kwestię śledztwa rozwiążemy w sposób siłowy lub poprzez długie rozmowy z NPC-ami.

Kena: Bridge of Spirits

Platformy: PC, PS5, PS4

Data premiery: 21 września

Producent: Ember Lab

Wydawca: Ember Lab

Kena w ostatniej chwili została przełożona z sierpnia na wrzesień i oby na 21. była gotowa, bo zapowiada się cudnie. Nie mówię tylko o cukierkowej wręcz grafice, ale również o baśniowym klimacie gry czy motywie przewodnim. W towarzystwie leśnych duszków mamy zbadać sprawę wioski opanowanej przez złowrogą materię i przywrócić temu miejscu pierwotny wygląd. Nie obędzie się rzecz jasna bez zagadek środowiskowych i widowiskowych starć z przeciwnikami.

Diablo II: Resurrected

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 23 września

Producent: Blizzard Entertainment / Vicarious Vision

Wydawca: Blizzard Entertainment

A propos silnych emocji, te bankowo udzielą się fanom serii Diablo, szczególnie drugiej odsłony gry. Jej Remaster jest już niemal na wyciągnięcie ręki i kusi niczym szatan. Mianowicie zachwyca ogromnymi zmianami w oprawie graficznej, udźwiękowieniu, systemie rozgrywki oraz interfejsie. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest proste odświeżenie, a unowocześnienie klasyka, który mimo wszystko zachowa ducha oryginału. Blizzard czeka już z Diablo II na nasze dusze i chyba zgarnie ich sporo…

Death Stranding: Director’s Cut

Platformy: PS5

Data premiery: 24 września

Producent: Kojima Productions

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Kojima poleca właścicielom PS5, aby jeszcze nie usuwać z dysku Death Stranding. Powód jest prosty, niebawem światło dzienne ujrzy wersja reżyserska gry. A w niej spodziewane usprawnienia graficzne, obsługa natywnej rozdzielczości 4K, a także o wiele bardziej pożądane rozszerzenie fabularne. Gracze zostaną obdarowani nowymi misjami, lokacjami do zwiedzania oraz aktywnościami, tudzież unikalnym trybem gry z torem wyścigowym. A na deser obsługa wszelkiej technologii PS5, więc będzie pysznie… Kontynuacja jest już niemal potwierdzona, więc to dobry moment, aby przekonać się, czy na nią zasługuje.

Lost Judgment

Platformy: PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 24 września

Producent: Ryu ga Gotoku Studio

Wydawca: SEGA

Ostatnią propozycją jest spin-off serii Yakuza i jednocześnie kontynuacja Judgment. Ponownie główną rolę odegra detektyw Takayuki Yagami, mający na celowniku nową sprawę morderstwa. Śledztwo będzie wymagać od nas prowadzenia rozmów, łączenia faktów, częstego obijania przeciwników, a nawet pracy pod przykrywką. Obok znanych mechanik rozgrywki zauważymy kilka nowości na płaszczyźnie interakcji ze światem oraz elementy skradankowe. Poważny nastrój scenariusza urozmaicą rozrywkowe misje poboczne i minigry.