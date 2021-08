Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych gier na PC, PS5 i PS4

Jak zapowiada się pierwszy tydzień nowego miesiąca dla graczy? Premiery gier na sierpień 2021 na pewno z kilkoma niespodziankami.

To będzie spokojny tydzień dla fanatyków wielkobudżetowych produkcji, zaś burzliwy dla sympatyków małych, wielkich gier. Spośród najlepszych premier wyhaczyliśmy platformówkę, izometryczne RPG, Battle Royale oraz psychologiczny horror. Zatem nie przedłużając, przejdźmy do konkretów.

Premiery gier sierpień 2021 – przegląd tygodnia

Grime

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 2 sierpnia

Producent: Clover Bite

Wydawca: Akupara Games

Jakich graczy powinna zainteresować Grime? Na pewno fanów platformówek i gatunku soulslike Rozgrywka dzieli się na eksplorację i walkę z surrealistycznymi przeciwnikami. Z komentarzy twórców wynika, że jest całkiem wymagająca, a wręcz nie wybacza błędów, gdy dochodzi do starć. Tak jak w serii Dark Souls należy stosować właściwą taktykę do wroga, korzystając z uników, kombinacji ciosów czy wyboru właściwej broni.

Hunter’s Arena: Legends

Platformy: PS5, PS4, PC

Data premiery: 3 sierpnia

Producent: Mantisco

Wydawca: Mantisco

Hunter’s Arena: Legends to kolejne podejście do tematyki Battle Royale. A na ile będzie udane? Wydaliśmy już naszą opinię przy okazji publikacji o najnowszym PS Plus na sierpień 2021 – bo będzie jedną z rozdawanych gier w ramach abonamentu. Ogólnie nie budzi zbyt pozytywnych emocji, ale kto wie… Może sieciówka w azjatyckim wydaniu okaże się czymś więcej niż grą na jeden mecz. W końcu rozwija konwencję rywalizacji z graczami, dodając od siebie walkę z AI oraz kolekcjonowanie skarbów ukrytych na mapie.

Jupiter Hell

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 5 sierpnia

Producent: Chaos Forge

Wydawca: Hyperstrange

Twórcy Jupiter Hell po 2 latach wczesnego dostępu są gotowi wypuścić pełną wersję turowego rogalika. Jeśli przez ten czas jeszcze nie mieliście styczności z grą, to odpowiedni moment już za chwilę nadejdzie. Do sprawdzenia powinien przekonać Was klimat rodem z Dooma i sfora potworów do zlikwidowania. Na dodatek lokacje, umiejscowienie przeciwników i przedmiotów są generowane losowo, więc mamy gwarancję dużej regrywalności produkcji.

In Sound Mind

Platformy: PC, PS5, PS4, switch

Data premiery: 3 sierpnia

Producent: We Create Stuff

Wydawca: Modus Games

Pozwólcie, że przedstawię Wam dalekiego krewnego takich gier jak Layers of Fear, Amnesia i Soma. In Sound Mind to niepozorny horror z duża dawką psychologii (a może na odwrót). Graficznie nie wymiata, aczkolwiek ma fajną atmosferkę grozy i to na niej powinniśmy się skupić. Surrealistyczne motywy, walka z dziwnymi istotami, unikanie nagłych niebezpieczeństw, wizje bohatera oraz rozwiązywanie zagadek środowiskowych – te elementy będą na przemian urozmaicać eksplorację wykreowanego świata i dozować strach.

Death Trash

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 5 sierpnia (wczesny dostęp)

Producent: Crafting Legends

Wydawca: Crafting Legends

Brakuje Wam w życiu klasycznego Fallouta i postapo? Powiem jedno, koniecznie zerknijcie na Death Trash, Mamy tu wszystko to, za co uwielbiamy „starą szkołę RPG”, czyli pixelartową oprawę graficzną, swobodny system rozwoju postaci, wymagające starcia z przeciwnikami (ludźmi i mutantami), łatwy i przyjemny proces craftingu. Należy zwrócić też uwagę na ciekawy projekt świata (dość ponury) i możliwość przechodzenia gry w trybie multi z drugim graczem.