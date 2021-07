Premiery gier sierpień 2021. 10 hitów, na które czekają gracze

Radzimy zwolnić nieco miejsca na dysku w PS5, PS4, PC lub Xbox. Premiery gier na sierpień 2021 zapowiadają się rewelacyjnie.

Nie chcę Was straszyć, ale w sierpniu będą dramaty i płacz. Oto bowiem nadchodzą gry mogące skraść wolny czas, a nawet spalić karty graficzne (to nie jest żart). A tak całkiem serio, oczekujcie świetnych produkcji do singla, gry po sieci i z trybem kooperacji. Gatunkowa różnorodność, że aż palce lizać – pojawi się coś z gier akcji, strategii, przygodówek, dynamicznych strzelanek. Będziemy także świadkami powrotu znanych marek.

No to zabierajcie się za lekturę. Do wyboru materiał wideo lub tradycyjny tekst…

Najlepsze premiery gier sierpień 2021

Glitchpunk

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 11 sierpnia (wczesny dostęp)

Producent: Dark Lord

Wydawca: Daedalic Entertainment

Nie łączcie gry Glitchpunk z Cyberpunk 2077. Studio Dark Lord mogło się inspirować cyberpunkowym klimatem, ale nie błędami wielkiej produkcji Redów. Tak się składa, że ma o wiele więcej wspólnego z GTA 2 oraz Hotline Miami. Znajomo wygląda ujęcie widoku z góry, poruszanie się bohatera, mroczna stylizacja czy nieco brutalny charakter rozgrywki. Prosta konwencja gry akcji ma swój urok, ale została w tym przypadku rozbudowana o hakowanie, elementy RPG, a nawet podejmowanie decyzji w ramach fabuły.

Assassin’s Creed: Valhalla – Oblężenie Paryża

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 12 sierpnia

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Ubisoft poleca zachować jeszcze na dysku pliki instalacyjne Assassin’s Creed: Vallhalla. Otóż mają dla nas drugie fabularne rozszerzenie do gry. Opuścimy brzeg Wielkiej Brytanii, aby udać się do serca średniowiecznej Francji. Na pewno nie będziemy tam rozprawiać o różnicach kulturowych przy lampce czerwonego wina. W ruch pójdą miecze, topory i machiny oblężnicze. Ciekawe czy twórcy pozostaną wierni historycznym wydarzeniom, czy jednak scenarzyści zaplanowali dla nas inny finał…

12 Minutes

Platformy: PC, XONE, XSX

Data premiery: 19 sierpnia

Producent: Luis Antonio

Wydawca: Annapurna Interactive

A teraz przechodzimy do gry rozpisanej na więcej niż tytułowe 12 minut. Jest to przygodówka z mocnym dreszczykiem i ciekawym przebiegiem fabuły. Gracze zostaną wystawieni na próbę, starając się oszukać przeznaczenie i tym samym śmierć. Rozwiązanie tkwi w zapętlonej historii, którą testujemy z pomocą różnych działań bohatera. Wielokrotnie zobaczymy swoistą ostatnią scenę, ale tylko raz szczęśliwe zakończenie.

Humankind

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 17 sierpnia

Producent: Amplitude Studios

Wydawca: SEGA

Jeśli takie gry jak Civilizacja lub Europa Universalis nie są Wam obce, to w Humankind poczujecie się jak ryba w wodzie. To najnowsza propozycja dla wielbicieli gier strategiczno-turowych, gdzie należy właściwie zarządzać wybraną cywilizacją. Tyczy się to aspektów ekonomicznych, kulturowych jak i militarnych. Cel gry rzecz jasna jest prosty, choć jego osiągnięcie trudne – na przestrzeni wieków mamy zyskać sławę, która przyćmi nawet wielkiego Cezara.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Platformy: PS4, PS5

Data premiery: 20 sierpnia

Producent: Sucker Punch Productions

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Hit z PS4 doczekał się specjalnego wydania dla starej i nowej generacji konsoli. Co nowego w grze? Ulepszenia graficzne, lipsync dla japońskiej ścieżki dźwiękowej, obsługa efektów DualSense. Otrzymamy także minikampanię z nową lokacją Iki Irland. Przewidziano dla nas rozbudowane misje, trudnych przeciwników i piękne widoki. Na darmową aktualizację nie ma co liczyć, ale zawartość wersji reżyserskiej powinna zachęcić do zakupu.

Aliens: Fireteam Elite

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 24 sierpnia

Producent: Cold Iron Studios

Wydawca: Focus Home Interactive

Na pierwszy rzut oka Fireteam Elite wygląda solidnie i prawdopodobnie będzie tym, czym miało być Colonial Marines. Ładna grafa, dużo obcych i fajne projekty lokacji – wszystko niby jest. Ale czy widok raszujących ksemorofów czy pikający czytnik ruchu obudzi w nas niepokój? Raczej nie, bo więcej tu strzelania niż pobudzania wyobraźni. Niemniej w trybie kooperacji na pewno nie zabraknie emocjonujących starć z potworami.

King’s Bounty II

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 24 sierpnia

Producent: 1C Entertainment

Wydawca: Prime Matter

W sierpniu szykuje nam się wielki powrót popularnej marki wśród turowych strategii. Mowa o King’s Bounty, czyli poważnej konkurencji dla Heroes of M&M. Fani mogą nie rozpoznać ulubionej serii gier, bo zmieniło się całkiem sporo. Najbardziej w kontekście przemierzania świata – tym razem z perspektywy trzeciej osoby. Walka też będzie ciut inna. W systemie turowym zastosowano więcej rozkazów dla jednostek , zaś topografia terenu znacząco wpłynie na przebieg potyczki.

Psychonauts 2

Platformy: PC, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 25 sierpnia

Producent: Double Fine Productions, Inc.

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft

Tim Szafer uznał, że po 15 latach przerwy warto przypomnieć graczom o Psychonauts. Przygodowa platformówka wciąż ma to coś, co nie pozwoli przejść graczom obok niej obojętnie. Zarówno jeśli chodzi specyficzny humor historii, abstrakcyjne projekty lokacji i przeciwników, czy kreskówkową grafikę – wszystko zdaje się trzymać wysoki poziom. Pytanie tylko, jak daleko scenarzyści posunęli się w szalonych pomysłach względem parapsychologii i teorii spiskowych.

New World

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 31 sierpnia

Producent: Amazon Games

Wydawca: Amazon.com, Inc.

Może macie apetyt na jakąś sieciówkę? No to chciałbym Wam przedstawić New World. To produkcja MMO od handlowego giganta. Dotychczas myślałem, że Amazon gry psuje, ale w ich kolejnym podejściu może się to zmieni. Tym bardziej, że póki co obiecują same atrakcje. Mianowicie ogromny, wiarygodny świat, dynamiczną walkę niczym z singlowego RPG-a oraz przyzwoitą optymalizację silnika graficznego. Na dobitkę twórcy przygotowali pełną lokalizację językową, więc trudno znaleźć argument, by w New World nie zagrać.

System Shock

Platformy: PC – Steam

Data premiery: sierpień

Producent: Nightdive Studios

Wydawca: Nightdive Studios

Dokładnie 27 lat temu zadebiutowała pierwsza odsłona System Shock. Wówczas zadziwiała oprawą graficzną, ciekawą fabułą czy rozbudowaną mechaniką, która scaliła strzelankę z elementami przygodowymi. Jeżeli wciąż czujecie ogromny pociąg do kultowej gry, to nie hamujcie tej lokomotywy. Nowy zespół deweloperski przygotował odświeżoną wersję z kilkoma modyfikacjami. Stary silnik graficzny wymieniono na Unreal Engine 4, a interfejs gracza dopasowano do współczesnych standardów. Kiedy premiera? Prawdopodobnie do końca sierpnia, ale data może się jeszcze zmienić.

Wypatrzyliście dla siebie jakąś nowość? Czy jednak będziecie męczyć stare gierki aż do ostatniego osiągnięcia?