Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier dla fanów RPG, cyberpunka i motoryzacji

W grafiku premier uwzględniono nowe gry na PC, PS5, PS4, XSX a nawet Switch. Prezentujemy najciekawsze premiery gier na sierpień 2021.

Co Wy na to, aby zrobić sobie przerwę od ulubionych tytułów i zaznać nieco nowości? Okazja ku temu wręcz idealna, bo w sierpniu pojawi się tu i ówdzie coś całkiem oryginalnego. O TOP 10 nadchodzących hitów miesiąca już informowaliśmy, ale o najlepszych grach tygodnia należało zrobić osobne zestawienie. Oto co nas czeka w zbliżających się dniach…

Premiery gier sierpień 2021 – przegląd tygodnia

Black Book

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 10 sierpnia

Producent: Morteshka

Wydawca: HypeTrain Digital

Na początek nowego tygodnia mamy ciekawy mix gatunkowy, w którym znajdziemy turową walkę, elementy karcianek, przygodowy charakter oraz dylematy moralne. Generalnie Black Book to uproszczone RPG z baśniową historią, gdzie podstawą opowieści jest słowiański folklor. Oprawa graficzna rodem z filmu animowanego podkreśli mistyczny nastrój gry, zaś 4 różne zakończenia zachęcą do powtórnego przejścia z innymi wyborami.

Car Mechanic Simulator 2021

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 11 sierpnia

Producent: Red Dot Games

Wydawca: PlayWay

Fanów motoryzacji, szczególnie tej wirtualnej, chyba nie muszę namawiać do sprawdzenia kolejnej odsłony symulatora warsztatu samochodowego. Znów zajrzymy pod wiele masek, wymienimy uszkodzone części i przetestujemy sprawność maszyn po zakończonych naprawach. Twórcy zadbali o wysoki poziom budowy samochodów, więc natrafimy na sporo usterek i możliwych zleceń. Nowością w serii jest system brudzenia aut, dostępna myjnia, a także rozwinięty poziom zniszczeń aut. Kilka nowych mechanik rozgrywki uwzględni praktyczne testowanie samochodów.

Glitchpunk

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 11 sierpnia (wczesny dostęp)

Producent: Dark Lord

Wydawca: Daedalic Entertainment

Nie sugerujcie się nazwą gry, bo Glitchpunk nie ma nic wspólnego z Cyberpunk 2077. Łączy je tylko ten sam setting, czyli daleka przyszłość, w której technologie, androidy i wszczepy stały się czym bardzo powszechnym. Natomiast cała reszta wzorowana jest na innych, staroszkolnych grach typu GTA 2 i Hotline Miami. Rozpoznacie to po stylu rozgrywki lub systemie poruszania bohaterem. Aczkolwiek to coś więcej niż gra akcji, bowiem wprowadza hakowanie, elementy RPG oraz dylematy moralne.

Assassin’s Creed: Valhalla – Oblężenie Paryża

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 12 sierpnia

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Mimo spędzenia kilkuset godzin w Assassin’s Creed Valhalla nadal nie zamierzacie opuścić świata wikingów? Ubisoft to lubi, a nawet przyłoży do tego rękę, aby grało się jeszcze dłużej. Na dniach pojawi się drugie rozszerzenie fabularne Oblężenie Paryża. Tytuł gry zdradza główny punkt historii i cele fabularne – szykuje się wjazd na francuskie chaty, ogromna bitwa z wykorzystaniem machin oblężniczych i jak zwykle sporo pobocznych misji z nowymi lokacjami.

Foreclosed

Platformy: PC, PS5, PS4, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 12 sierpnia

Producent: Antab Studio

Wydawca: Merge Games

Cyberpunkowy klimat zagości także w Forecklosed. Gra akcji TPP zaskoczy nas oryginalną grafiką, stylizowaną na interaktywny komiks (całkiem podobnie jak w XIII). Ale nie tylko to przyciągnie nas do gry. System rozgrywki ma oferować swobodne podejście do rozwiązywania konfliktów niczym w skradance lub z pomocą broni palnej i cybernetycznych wszczepów. Duża w tym rola wybranej przez nas drogi rozwoju bohatera i umiejętności, z których najczęściej korzystamy.