Nowa gra za darmo. Pobierz, czekając na GTA 6

Na dzisiaj wyznaczono datę premiery gry Paradise, która na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z serią GTA od Rockstar. Nie wiadomo, czy zdobędzie dużą popularność, choć gracze na Steam już ją zauważyli i jeszcze przed premierą tytuł dodało do obserwowanych ponad 68 tys. osób. To sporo, jak na mało znaną produkcję niezależną. Paradise to gra za darmo typu sandbox, która chce połączyć symulację życia oraz wartką akcję. Deweloper obiecuje niemal nieskończone możliwości rozgrywki.

Paradise – czy nowa gra za darmo zdobędzie serca fanów akcji?

Paradise jest debiutanckim tytułem studia Ultra Games, które obiecało, że zagramy w ich pierwsze dzieło już 2 kwietnia 2025 roku w godzinach popołudniowych. Dużych obietnic jest jeszcze więcej, ponieważ mamy otrzymać darmową grę symulacyjną z nieskończonymi możliwościami, realistyczną grafiką i zaawansowaną sztuczną inteligencją.

Trafiamy na ogromną wyspę, gdzie mieści się gwarna metropolia. Od nas w zasadzie zależy, jak potoczy się rozgrywka, ponieważ mamy tutaj sporą dowolność w kreowaniu własnego losu. Możemy zająć się spokojnym życiem, założyć własną firmę i uczciwie zarabiać. Możemy również pójść drogą przestępcy – kraść, strzelać, zajmować się rozbojami, napadami i innymi szemranymi interesami. Co ważne – wszystko ma tutaj swoje konsekwencje, a policja nie stoi bezczynnie, jeśli coś przeskrobiemy.

W PARADISE odtworzyliśmy całą wyspową nację, uwzględniając każdy aspekt prawdziwego świata, od miejskich krajobrazów z wieżowcami i tętniących życiem obszarów miejskich po spokojne oceany, plaże i bujne tropikalne lasy. Gra zawiera różne dzielnice i strefy naturalne, z których każda została szczegółowo zaprojektowana, aby wzmocnić realizm. Fragment opisu gry ze Steam

Choć to darmowa produkcja, znajdziemy w niej mikropłatności, a gospodarkę w grze powiązano z kryptowalutą PAR. Wiele uwagi poświęcono również na postacie niezależne, które są zarządzane przez sztuczną inteligencję. Jak zaznaczają twórcy gry, możemy z nimi rozmawiać za pomocą czatu lub głosu. Spotykane w świecie Paradise osoby mają prawdziwe głosy, emocje i reagują na nasze działania, dzięki czemu zachowują się jak prawdziwi ludzie. Każdy NPC ma również swoją historię, pracę i codzienną rutynę.

Źródło: Steam