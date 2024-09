Najlepsze gry za darmo. W tych tytułach wsiąknięcie na setki godzin

To żadna sztuka spędzić w czymś setki godzin, ale zdecydowanie trudniejsze jest zrobienie tego tak, aby się nie nudzić, nie znużyć i zamęczyć koniecznością płacenia. Wszak multum tytułów free-to-play tak naprawdę sprytnie ukrywa się pod tym jakże wzniosłym sloganem, jednocześnie będąc grami po kryjomu wydzierającymi z kieszeni graczy każdą złotówkę. No bo przecież najlepsze gry za darmo to nie tylko te, które jakością nie odstają od wielkich hitów AAA.

Niestety, w dobie dzisiejszych gier-usług, tytułów pay-to-win czy wręcz szokującej liczby niskiej jakości projektów, ciężko jest znaleźć ten „jeden” tytuł. Ten, w który wsiąknięcie na wiele godzin, w którym zanurzycie się po szyję, który potencjalnie zmieni Wasze postrzeganie… no dobra, trochę się zagalopowałem, ale tak naprawdę i tak jest w czym wybierać.

Najlepsze gry za darmo, czyli jakie?

Wybrałem pięć najlepszych gier free-to-play skoncentrowanych na długiej rozgrywce, która wcale nie powinna stać się byle jałowym, codziennym grindem. I tu pojawiła się drobna przeszkoda, bo wiele gier męczy mnie dość szybko. Musiałem jednak odsunąć te różnice na bok i przeprosić się choćby z Once Human, które idealnie pasuje do tej listy, a jednak sam mam z nim problem. Mimo wszystko opierałem się na grach powszechnie uznanych za popularne, gwarantujące sporą liczbę graczy (aby się nie zanudzić samemu), a także i tych rozbudowanych. Znajdziecie w nich tony dobrej zabawy, a także i tyle zawartości, ile czasami wręcz przytłacza, ale przynajmniej gwarantuje mnóstwo godzin rozgrywki. No i jest też coś klasycznego, w co chyba grał każdy, ale pod względem liczby fanów od lat jest na topie.

Po co więc płacić za wiele współczesnych premier, skoro równie dobrze można po prostu pobrać klienta danej produkcji i cieszyć się nią nawet bez końca? Co gracz, to opinia, także nie bijcie mnie, jeśli akurat Wasza ulubiona pozycja się nie znalazła na tej liście (od razu uprzedzam, że Path of Exile pominąłem z uwagi na rychły debiut drugiej części).

Ostatnią dygresją, na którą sobie pozwolę, jest wspomnienie tylko o tym, że to nic złego, jeśli dany tytuł ma mikropłatności. Ważne jest to, aby faktycznie były „mikro” i nawet bez nich zabawa nie stała się koszmarem gracza. Nie przesadzajmy z hejtem na płatne skórki czy inne elementy kosmetyczne. No chyba że twórcy obiecywali, że ich nie będzie, a jednak… złamali dane słowo. Niemniej tak – niektóre poniższe tytuły oferują nawet sporo sposobów na wydanie pieniędzy. Nie musicie jednak tego robić.

Najlepsze gry za darmo, które skradną Wasz czas: