Bloober Team stworzy kolejnego Silent Hilla. Studio potwierdza współpracę z Konami

Jeśli jeszcze nie graliście, to ominęła Was potencjalnie najlepsza gra 2024 roku, bo remake kultowego horroru od krakowskiego studia to kamień milowy w dziedzinie projektowania nie tylko remake’ów, ale i gier wideo z gatunku grozy w ogóle. Gra zdobyła wyjątkowo świetne oceny, a do tego bardzo spodobała się graczom, więc będzie więcej!

Nowy Silent Hill od Bloober Team

Wiadomo, że Konami chce wskrzesić skostniałą przez wiele lat markę psychologicznych horrorów. Powstaje co najmniej kilka projektów, jak pełnoprawna, nowa odsłona serii w postaci Silent Hill f oraz „indycze” Silent Hill Downfall. Nie tak dawno temu premierę miało SH2 Remake, które okazało się tym, czego fani potrzebowali (nasza recenzja, o, tutaj!). Od dawna spekulowano, że Bloober Team może więc stworzyć kolejne remake’i dla japońskiego wydawcy.

I tak też się stanie, co zresztą potwierdzono w komunikacie. Krakowskie studio i Konami będą kontynuować współpracę, a jej efektem ma być kolejna odsłona Silent Hill. Nie wiemy na razie, czy chodzi o autorską, oryginalną część, czy nowy remake, ale raczej stawiałbym na to drugie. Pytanie tylko… chodzi o „jedynkę” czy raczej „trójkę”?

Nasza współpraca z Konami była niezwykle owocna, a sukces Silent Hill 2 mówi sam za siebie. Dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem udało nam się wspólnie stworzyć produkcję wysokiej jakości. Oczywiście, na razie nie możemy ujawniać zbyt wielu szczegółów, ale jesteśmy pewni, że fani będą równie podekscytowani naszą współpracą, jak my. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się czymś naprawdę wyjątkowym z graczami, gdy nadejdzie odpowiedni czas. – powiedział CEO Bloober Team, Piotr Babieno (za Strefa Inwestorów)

Nadal otwartą kwestią pozostaje ewentualne wydanie DLC do SH2, wzorowanego na Born From a Wish. O tym niestety nie wiemy nic. Warto jednak pamiętać, że polskie studio raczej nie zasłynie z tworzenia remake’ów, bo obecnie pracuje także nad własnym IP, Cronos: The New Dawn.

Źródło: Strefa Inwestorów