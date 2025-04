Zestaw konsola PS5 Digital Slim + gra Astro Bot za 1929 zł

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem PlayStation 5, to teraz jest na to świetny moment. W RTV Euro AGD pojawiła się promocja na PS5 Digital Slim 1 TB w zestawie z Astro Bot – konsolę można zgarnąć taniej, co jest dobrą okazją dla tych, którzy chcą wejść w obecną generację i nie odczuwają potrzeby posiadania napędu na płyty.

PlayStation 5 Digital Slim to odchudzona wersja konsoli Sony, oferująca te same możliwości co standardowa edycja, ale w bardziej kompaktowej obudowie. Do tego w zestawie znajduje się Astro Bot, czyli świetna platformówka, która idealnie prezentuje możliwości kontrolera DualSense. Jeśli planujesz zakup PS5, warto rzucić okiem na tę ofertę.