Silent Hill f zachwyca na nowym zwiastunie. Informacje, fabuła i wymagania na PC

Wczorajsza transmisja Konami dotyczyła tylko i wyłącznie gry SIlent Hill f, czyli pełnoprawnej, nowej odsłony serii od NeoBards Entertainment. Niedoświadczone jeszcze studio może mieć w zanadrzu prawdziwy hit. Za scenariusz odpowiada Ryukishi07 (twórca świetnie przyjętych powieści wizualnych, m.in. Higurashi When They Cry), zaś design postaci i potworów – kera. Te ksywki powinny zasugerować przynajmniej, że nad tytułem czuwają specjaliści.

Silent Hill f bez tajemnic

Wczorajszy pokaz przyniósł nam przede wszystkim niezwykle intrygujący, nieco przerażający i z pewnością diabelsko klimatyczny zwiastun gry. Zobaczycie go na dole tego artykułu. Prócz tego kilka ważnych informacji o samej rozgrywce. Wygląda na to, że nie odejdziemy od utartej formuły cyklu. Znów będziemy przemierzać ulice niewielkiego miasteczka pogrążonego w mgle, walczyć z potworami, zbierać wyposażenie i rozwiązywać zagadki. Tym razem – nie stricte w Silent Hill.

Deweloperzy obrali wyjątkowy kierunek, bo pierwszy raz w historii marki akcja zabierze nas do Japonii lat 60. XX wieku. To właśnie wtedy w niewielkim miasteczku dojdzie do pojawienia się stworów i innych przerażających zjawisk. Klimat nowego Silent Hilla kojarzyć się może nieco z serią Siren, a to w zasadzie dobra wiadomość.

Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru. Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom. Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki (m.in. autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu? – czytamy w opisie produkcji

Na Steam pojawiła się już karta gry. Dzięki niej wiemy dwie rzeczy – znamy wymagania na PC oraz potwierdzono polską lokalizację z napisami!

Silent Hill f – wymagania minimalne na PC (ustawienia „performance”, 30 fpsów w 720p)

System operacyjny: Windows 11 x64

Windows 11 x64 Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lub AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lub AMD Radeon RX 5700 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni (SSD)

Silent Hill f – wymagania zalecane na PC (ustawienia „performance” 60 fps lub ustawienia „quality” 30 fps w Full HD lub 4K z DLSS)

System operacyjny: Windows 11 x64

Windows 11 x64 Procesor: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon RX 6800XT DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni SSD

Jak więc widzicie – wymagania są dość niskie i twórcy nie zmuszają od razu do korzystania z różnego rodzaju upscalerów do tego, aby tytuł w ogóle działał (jest to jednak zalecane). Gra w wydaniu na PC wspiera m.in. DLSS lub FSR. Silent Hill f trafi na PC, Xbox Series X/S oraz PS5, ale nie podano daty premiery. Istnieje spora szansa, że chodzi jeszcze o 2025 rok.

Źródło: Steam / mp1st