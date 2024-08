PlayStation - 2025 będzie wielkim rokiem | Newsy - PlanetaGracza

Nowe informacje pochodzące wprost z Reddita nie są jednak żadnym przeciekiem czy sugestią, a raczej czystym domysłem. Być może należy to traktować jak automatyczny mechanizm obronny graczy PlayStation, a być może coś w tym jest? Fakt faktem, że podobnych rewelacji tylko przybywa w ostatnim czasie.

Wszystko przez to, że Sony po prostu nabrało wody w usta i tyle. Nie ma zapowiedzi, pokazów, premier – a przynajmniej nie tych, na które liczą gracze. Naughty Dog, Santa Monica Studio, Insomniac Games, wszystkie te studia pracują w pocie czoła nierzadko od lat nad swoimi nowymi tytułami, ale nikt nie wie tak naprawdę, na co wypadałoby czekać. Od dawna PlayStation nie pokusiło się o “pokaz siły”. Firma obecnie skupia się na wydawaniu gier third-party lub nowych marek, na które akurat mało kto czeka.

Zmienić może się to wszystko w 2025 roku, który może być dobrym rokiem, a nawet “jednym z najlepszych” tej generacji. Tak przynajmniej uważa jeden z gości podcastu informatora NateTheHate (za Reddit). Są to raczej domysły, więc radzę je traktować z przymrużeniem oka, lecz od dawna mówi się o rewolucji i przełomie. PlayStation cały czas milczy, więc logicznie można byłoby zakładać, że nadciągający pokaz (we wrześniu?) “dowiezie”. O ile tylko, rzecz jasna, w ogóle się wydarzy.

Sam NatheTheHate nie ma niestety żadnych “insiderskich” wieści dla graczy. Mimo wszystko i tak 2025 rok zapowiada się nieźle. Dostaniemy przecież Death Stranding 2 i… no właśnie, co jeszcze?

Źródło: Reddit