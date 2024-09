PlayStation planuje więcej hitów na 2025 rok, a nie tylko Ghost of Yotei i Death Stranding 2

W 2025 roku gracze PlayStation powinni dostać Ghost of Yotei , Death Stranding 2 i potencjalnie Marathon. Insider twierdzi, że to nie wszystko.

Jakiś czas temu prezes Sony zapowiedział, że PS5 nie dostanie nowych części popularnych serii co najmniej do marca 2025 roku. Nadal jednak pozostaje większa część przyszłego roku, więc może uda się tam zmieścić jakieś niespodzianki?

PlayStation powraca z martwych

Znany insider Shinobi twierdzi, że tak właśnie prezentuje się obecnie sytuacja. Wedle jego wewnętrznych informacji, PlayStation zamierza wydać w 2025 roku więcej hitów niż te, o których już wiemy. Z całą pewnością możemy spodziewać się debiutu Death Stranding 2 oraz niedawno zapowiedzianego Ghost of Yotei. Do tego sporo mówi się o premierze Marathon – nowej gry studia Bungie. Ale… co jeszcze?

Tego akurat nie wiemy, a przynajmniej nie oficjalnie. Shinobi niestety nie uchylił rąbka tajemnicy, twierdząc tylko, że będzie więcej gier w przyszłym roku, jeśli chodzi o tytuły ekskluzywne (lub konsolowo ekskluzywne) dla platformy PS5. Potwierdzić niczego się nie da, ale można spekulować. Jednym z oczywistych strzałów jest nowa gra od Bluepoint, autorów fantastycznego remake’u Demon’s Souls. W końcu prace nad ich tytułem trwają już co najmniej 4 lata.

Od dawna słyszymy również o nowej grze Santa Monica Studio, autorów God of War. Najpewniej pracują nad dwoma projektami, z czego jeden to właśnie kolejny GoW, a drugim jest nowa marka science-fiction. Nie można zapomnieć o Naughty Dog, lecz nie mamy pojęcia, jak długo może im jeszcze zejść się z pracami nad ich następnym tytułem. Jest też rzekome Until Dawn 2 od Firesprite, który może być o wiele bliżej, niż się nam wydaje.

Z potwierdzonych gier nie ma jednak co spodziewać się Marvel’s Wolverine, rzekomo przesuniętego na 2026 rok. Z kolei spin-off Spider-Mana o Venomie również trafi do graczy dość późno, podobno nawet w 2027 roku. To ciężkie czasy dla graczy, którzy na premiery nowych gier swoich ulubionych deweloperów muszą czekać po 5 albo nawet więcej lat. Zawsze pozostają remastery…

Źródło: Reddit