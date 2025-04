Miłośnicy gier niezależnych mogą zacierać rączki. Na platformie Steam pojawiła się bowiem nowa gra, którą udostępniono całkowicie za darmo. Jest to jeden z wielu ciekawych projektów Instytutu Technologicznego DigiPen (DigiPen Institute of Technology), jakie regularnie pojawiają się w sklepie jako studenckie projekty tworzone do celów edukacyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo często są to równocześnie interesujące, tyle że po prostu nieco mniejsze gry. Co więc pojawiło się tym razem?

Gra za darmo na Steam. Zagraj w Knight Light

Tym razem mowa o klimatycznej przygodowej grze akcji pod tytułem Knight Light. Gracz wciela się tutaj w odważne bóstwo, którego zadaniem jest ochrona miasteczka przed koszmarnymi stworami. Te bowiem za cel wzięły sobie całkowite zniszczenie Witchball, czyli mistycznej bariery chroniącej śpiących mieszkańców. Walczymy z falami przeciwników, którzy ewoluują i stają się coraz większym zagrożeniem.

Gra łączy w sobie dynamiczną akcję z elementami strategicznymi, wymagając od nas zarówno refleksu, jak i taktycznego myślenia. Aby w nią zagrać, wystarczy udać się na kartę produktu na platformie Steam, a następnie kliknąć zielony przycisk Zagraj lub też niebieski Dodaj do biblioteki. Gra pozostanie w niej na zawsze.

Źródło: Steam