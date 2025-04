Gracze PlayStation domagają się zwrotów. Są masowo oszukiwani na PS Store

Śmieci na PS Store jest mnóstwo. Już wiele razy pisaliśmy o grach typu shovelware, które zalewają jedyną platformę z grami dostępną na konsolach PlayStation. Sytuacja jest słaba, ale gdy do tego wszystkiego dochodzi fakt oszukiwania ludzi… no cóż, Sony powinno coś z tym zrobić, bo jest naprawdę źle. I nie ma się co dziwić, choć z drugiej strony ewidentnie wiele osób nie sprawdza, co tak naprawdę kupuje.

W ostatnich dniach gracze PS Store zgłosili rosnące oburzenie z powodu zakupu klonów gry REPO, a szczególnie tytułu REPO: Ghost Haul. Ten produkt, sprzedawany za 9,99 USD, okazał się zwykłym oszustwem. Nie jest to żadna konwersja szalenie popularnego kooperacyjnego horroru ze Steam, a zwyczajny śmieć. Do tego z opisem i tytułem jak żywo przypominającymi oryginalne REPO na Steam.

Gracze, którzy dokonali zakupu, zaczęli domagać się zwrotów, jednak, w przeciwieństwie do Steam, PS Store ma dość restrykcyjne zasady dotyczące zwrotów. Jest jednak promyk nadziei – gra, która miała oferować tryb multiplayer, w rzeczywistości jest produkcją przeznaczoną tylko do zabawy w pojedynkę. Wiele osób poczuło się oszukanych, zwłaszcza że gra była promowana na głównych stronach sklepu. Być może dzięki temu uda się dowieść im racji i odzyskać pieniądze. Teraz gracze ostrzegają innych w sieci, ale i na PS Store. Aktualnie REPO: Ghost Haul ma ocenę 1,41 na 5, czyli… i tak za dużo.

Źródło: PlayStation Lifestyle