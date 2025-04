Cyberpunk 2077 na Switch 2. Porównanie grafiki z PS5 i PS5 Pro

Jak wygląda Cyberpunk 2077 na Switch 2? Porównanie grafiki

Po ogłoszeniu premiery Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 pojawiło się wiele pytań o to, jak gra będzie prezentować się na nowej konsoli. Nadchodzący sprzęt ma zagwarantować dużo mocy (więcej od pierwowzoru), ale nadal mowa o konsoli de facto przenośnej. Czy tak potężna gra, jak polskie cyberpunkowe RPG poradzi sobie na specyficznym japońskim sprzęcie? W sieci pojawiło się wideo, które być może rozwieje wątpliwości.

Porównanie grafiki w Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 i PS5 5 oraz Pro zobaczycie poniżej. Przygotował je ekspert od tego rodzaju materiałów, który niejednokrotnie odpowiadał za widea tego rodzaju.

Jak oceniacie wygląd nowej wersji gry? Na pewno Switch 2 zapewni duży skok wydajności względem pierwowzoru. Z drugiej strony, to w dalszym ciągu konsola przenośna — no dobra, hybrydowa. Jednak nie ma tu mowy o gabarytach takich, jak w przypadku PS5 czy PS5 Pro. Czy waszym zdaniem nowa wersja gry ma szansę na sukces na rynku? Dajcie znać, co o tym myślicie. Moim zdaniem grafika wygląda zaskakująco dobrze. Nadal jednak nie wiadomo, o jakich parametrach wyświetlania mowa. Raczej nie liczyłbym na 4K i 60 FPS…

Źródło: YouTube