Dwa dodatki tylko dla posiadaczy PS Plus. Obydwa do popularnych, darmowych gier

Jeśli macie subskrypcję PS Plus w dowolnym progu, nie możecie ominąć nowych dodatków za darmo! Cyfrowe fanty do Bleach: Brave Souls i Deceit 2.

Aby skorzystać z oferty i móc odebrać te dwa dodatki, musicie jedynie posiadać wykupioną subskrypcję PlayStation Plus. Jak to zrobić, aby nie przepłacić? To proste – najlepiej skusić się na tańsze doładowania do PS Store z Instant-Gaming.

PS Plus oferuje darmowe DLC do popularnych gier

Niedługo z oferty PS Plus Extra i Premium wylecieć może mnóstwo fantastycznych gier first lub second-party, ale to na razie pieśń przyszłości i do tego niepewnej. Lepiej więc skupić się na tym, co jest teraz, a jest sporo. Przede wszystkim od niedawna gracze korzystający z darmowych comiesięcznych gier mogą zgarnąć fantastyczne polskie RoboCop: Rogue City i nie tylko!

Teraz jest również idealna okazja, aby skorzystać z dodatkowej korzyści gwarantowanej przez subskrypcję, o której wiele osób zdaje się nie pamiętać. PS Plus regularnie oferuje dostęp do nowych, darmowych DLC do wielu gier. Tym razem oferta jest niezła, bo zgarnąć możemy cyfrowe dodatki do Deceit 2 i Bleach: Brave Souls – dwóch popularnych tytułów free-to-play.

W ramach pakietu do Bleach zgarniecie 5 kuponów przywołań, 5 Biletów na Akcesoria i 50 kuponów dusz. Z kolei fani Deceit 2 mogą liczyć na specjalny zestaw, w skład którego wchodzą: Mikrofon (Flara, legendarna skórka), Szafa grająca (Wykrywacz ruchu, legendarna skórka), Punkowe kajdanki (Legendarna skórka) i Gwiazda Rocka Nina (Legendarna skórka).

