Posiadacze aktywnej subskrypcji PlayStation Plus w wariancie Premium otrzymali kolejne dwie produkcje, które mogą wypróbować bez żadnych dodatkowych opłat w ramach wersji próbnej. Chodzi tutaj oczywiście o tak zwane Game Trials, czyli ograniczone czasowo wersje próbne wybranych przez Sony gier, dostępne wyłącznie w wariancie Premium abonamentu. Poniżej wszystkie najważniejsze szczegóły!

PS Plus Premium z dwoma nowymi grami do wypróbowania

Obie produkcje możemy testować przez 30 minut. Chodzi tutaj o gry Caligo oraz Is This Game Trying To Kill Me? – pierwsza jest dostępna wyłącznie w wersji na PlayStation 5, druga zaś zarówno w wersji na PS5, jak i PS4. Aby je wypróbować, wystarczy na konsoli udać się do sekcji PlayStation Plus i wyszukać tytuły, a następnie wybrać opcję wersji próbnej. Dzięki temu możecie sprawdzić, czy dana produkcja przypadnie Wam do gustu, a dodatkowo odblokować kilka trofeów przed zakupem.

Pierwsza gra, Caligo, zadebiutowała na konsolach Sony zaledwie dwa dni temu, czyli 3 kwietnia, choć na platformie Steam jest dostępna od paru lat. Jak sugeruje oficjalny opis produkcji, jest to atmosferyczny symulator chodzenia i zarazem interaktywna historia, w której musisz głównie patrzeć i słuchać. Przenosimy się tutaj do mrocznego świata, gdzie odkrywamy tajemnice zarówno ludzkiego umysłu, jak i duszy. Dla jednych Caligo może okazać się grą relaksującą, dla innych zaś psychologicznym koszmarem.

Druga produkcja, Is This Game Trying To Kill Me?, jest z kolei mieszanką horroru oraz zagadek. Wszystkiego doświadczamy tutaj w perspektywie pierwszoosobowej. Trafiamy do tajemniczej chaty w lesie, gdzie znajdujemy komputer pełen dziwnych plików i gier. W miarę eksploracji zaczynają pojawiać się pułapki oraz inne elementy, a właściciel komputera wydaje się mieć złowrogie zamiary. Wkrótce zdajemy sobie sprawę, że stawką w tej dziwacznej grze jest tak naprawdę nasze życie.

Źródło: TrueTrophies