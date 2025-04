Darmowy weekend na Steam z docenianym auto-battlerem

Przychodzimy z dobrą wiadomością do fanów wszelkiego rodzaju gier strategicznych. Od teraz aż do 8 kwietnia bieżącego roku do godziny 19:00 czasu polskiego możecie całkowicie za darmo grać w grę Mechabellum na platformie Steam. To świetna okazja, aby wypróbować ten tytuł bez otwierania portfela.

Darmowy weekend Steam. Graj w Mechabellum

Mechabellum to strategiczna gra typu auto-battler od studia Game River, która zadebiutowała w zeszłym roku po okresie wczesnego dostępu. Gracze wcielają się tutaj w dowódców futurystycznych armii złożonych z potężnych maszyn bojowych, a ich celem jest odpowiednie rozmieszczanie jednostek i zarządzanie zasobami, tak, aby pokonać przeciwników w automatycznych starciach.

Warto zaznaczyć, że darmowy weekend zorganizowano z okazji startu trzeciego sezonu rozgrywek. Wprowadza on specjalne jednostki w postaci powietrznej Abyss oraz naziemnego Mountain, który jest dostępny wyłącznie w trybach Survival oraz Brawl. Deweloperzy zadbali oczywiście o poprawki w balansie gry, a także pomniejsze usprawnienia. Do tego doszedł oczywiście szereg nowych nagród sezonowych w postaci rozmaitych elementów kosmetycznych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie twórców.

Źródło: GG Deals