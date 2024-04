Twórcy nawiązują do nowego God of War. Kratos może powrócić

Nowy God of War to nie kwestia “czy?”, ale “kiedy?”. To, że Sony Santa Monica stworzy grę, jest pewne. Pytanie, jak długo trzeba czekać na potwierdzenie.

Teraz potwierdzenia niestety nie mamy, ale jest za to drobny detal, który rzucił się w oczy wszystkim, którzy widzieli ostatnie ogłoszenia o pracę w studiu.

Nowy God of War to i tak pewniak

Choć gra z pewnością kiedyś powstanie, studio obecnie pracuje nad co najmniej dwiema pozycjami. Jedną z nich może być tajemnicze “Intergalactic: The Heretic Prophet” (nie zostało potwierdzone, czy to tytuł tej akurat gry), czyli nowa produkcja science-fiction, o której istnieniu wiemy od dawna. Projekt, nad którym piecze sprawuje jeden z “ojców” GoW, czyli Cory Barlog. Do tego we wcześniej ogłoszeniach o pracę dało się znaleźć istotne wzmianki o “elementach RPG”. Nie wiemy, czy dotyczy to nowego GoW-a, czy gry science-fiction.

Mimo wszystko w sieci pojawiły się nowe ogłoszenia, które dla wielu stanowią niemal bezpośrednie potwierdzenie, że nowe God of War powstaje. Ogłoszenia dla “senior combat designera” i “senior technical combat designera” wyraźnie punktują znajomość gier z cyklu GoW. “Preferowani są kandydaci, którzy biegle znają wybory, systemy, mechanikę i przeciwników w God of War (2018) i GoW Ragnarök (2022)” – czytamy.

Oczywiście nie jest to nic konkretnego, a do tego twórcy zapewne preferują kandydatów, którzy dobrze znają produkcje, w których się specjalizują. To takie “DNA firmy”, która nawet jeśli aktualnie nie tworzy kolejnej części uwielbianej serii, woli współpracować z ludźmi, którzy znają się na ich metodach działania.

Mimo wszystko jest to jakaś forma “sugestii”, że nowe GoW powstaje. Zresztą, nie byłoby to niczym zaskakującym. Seria jest obecnie kasowa, a Sony tylko na niej zarabia.

Źródło: PlayStationLifestyle