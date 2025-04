Część graczy dostała tylko 2 gry w PS Plus Essential. Szturmują pomoc techniczną Sony

Niedawno wystartowała oficjalna oferta PlayStation Plus Essential na kwiecień 2025 i już można odbierać trzy gry, w tym polski hit – RoboCop: Rogue City. Prócz tego gamingowa wersja Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną i Digimony. Nie musicie się obawiać, bo jako mieszkańcy naszego kraju otrzymacie wszystkie trzy pozycje i to taniej. Jeśli tylko skusicie się na ofertę Instant-Gaming.

„Wybrakowane” PS Plus Essential?

W kwietniu 2025 roku użytkownicy PS Plus Essential doświadczyli pewnej zamieszki związanej z ofertą gier. Zamiast standardowych trzech tytułów, niektórzy gracze otrzymali tylko dwa, bo w Indiach dodatkowo zabrakło jednej z gier – Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Zamiast tego gracze z tego regionu otrzymali tylko RoboCop: Rogue City oraz The Texas Chain Saw Massacre. Taka sytuacja wywołała zamieszanie, a niektórzy użytkownicy zamierzają skontaktować się z pomocą techniczną Sony, aby wyjaśnić, dlaczego nie zaoferowano im zamienników.

Jest to kolejna w ostatnim czasie sytuacja, w której regiony otrzymują zmienione lub ograniczone oferty gier w ramach subskrypcji PS Plus. Jakiś czas temu gracze z Bliskiego Wschodu nie dostali Dragon Age: The Veilguard, ale to akurat z wiadomych względów. Mimo wszystko zaoferowano im zamiennik, więc nie było tak, że z powodu przebywania w innym regionie zostali poszkodowani.

To zjawisko staje się coraz bardziej zauważalne, jednak Sony zazwyczaj zapewnia graczom alternatywne tytuły, gdy pełna oferta nie jest dostępna. Choć w tym przypadku gracze w Indiach pozostali z dwoma grami, reszta świata nie doświadczyła podobnych zmian. Sporo osób na Reddicie próbuje popchnąć sprawę dalej, pytając o „wybrakowaną” ofertę pomoc techniczną Sony. Problem w tym, że firma słynie z mało pomocnej… no cóż, pomocy.

Źródło: PlayStation Lifestyle