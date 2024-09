Ghost of Yotei, czyli Ghost of Tsushima 2. Przepiękny zwiastun z rozgrywką

Ghost of Tsushima 2 to tak naprawdę Ghost of Yotei, czyli gra, której powstanie było piękne, ale do tej pory niepotwierdzone. Właśnie się to zmieniło.

Ghost of Tsushima to jedna z niewielu gier, które tak potężnie zaskoczyły mnie, gdy jakiś czas temu nadrabiałem je na PS5. Zrozumiałem, skąd się wzięły te wszystkie zachwyty i tym bardziej rozumiem hype, jaki może powstać na drugą część. Ta, swoją drogą, została właśnie zapowiedziana.

Ghost of Yotei, czyli wulkany, tundry i 300 lat w przód

Na minionym State of Play zaprezentowano kilka ciekawych propozycji, ale zdecydowanie największe zainteresowanie wywołał zwiastun Ghost of Yotei, nowej gry od Sucker Punch, która stanowi następcę Ghost of Tsushima (to, że powstanie, było wiadome nawet bez przecieków). Deweloperzy pokazali zwiastun z elementami rozgrywki, a także potwierdzili kilka fabularnych ciekawostek. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że tytuł zadebiutuje na PS5 w 2025 roku. Na razie nie ma mowy o wersji PC, która zapewne nadejdzie maksymalnie kilka lat po ekskluzywnym debiucie.

Tytułowe Yōtei to wulkan znajdujący się na wyspie Hokkaido. Trafimy więc do zupełnie nowego rejonu, z kompletnie nową protagonistką o imieniu Atsu – nie będzie to więc kontynuacja przygód Jina Sakaia. Zresztą, całość ma dziać się około 300 lat później, w roku 1603. Dzięki temu zapoznamy się z zupełnie nowym rozdziałem w historii Japonii, a także wykorzystamy wyposażenie w stylu broni palnej. Wygląda też na to, że prócz konia będziemy mieć innego zwierzęcego towarzysza – wilka.

Nasza historia rozgrywa się na ziemiach otaczających górę Yōtei, wysoki szczyt w sercu Ezo, obszaru Japonii znanego obecnie jako Hokkaido. W 1603 roku obszar ten znajdował się poza panowaniem Japonii i był pełen rozległych łąk, śnieżnych tundr i nieoczekiwanych niebezpieczeństw. Jest to dalekie od zorganizowanych klanów samurajów, które żyły w Tsushimie, i jest to miejsce, w którym rozgrywa się oryginalna historia, której pokazania wam nie możemy się doczekać. – opisują twórcy na blogu

Ghost of Yotei ma trafić na rynek w 2025 roku. Z pewnością w następnych miesiącach dostaniemy więcej konkretów.

Źródło: PlayStation Blog